Ryanair, sciopero il 10 febbraio

Dopo le tensioni con i sindacati tedeschi e la ricomposizione della frattura con gli omologhi irlandesi, si inasprisce lo scontro tra Ryanair e i sindacati italiani che proclamano "sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A lanciare la protesta unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale".

Secondo le tre organizzazioni sindacali confederali dei trasporti "è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo. Deve essere invece immediatamente avviato - chiedono Filt, Fit e Uiltrasporti - un confronto a tutto tondo su salari e tutele di tutto il personale e non solo per una parte di questi. Non è inoltre accettabile - spiegano infine le tre organizzazioni sindacali confederali - che sia l'azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali, in totale spregio ai più elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento".

Nei tempi recenti, con una svolta epocale per la compagnia low-cost aveva annunciato il passo indietro del patron O'Leary rispetto alle resistenze verso i sindacati e l'accettazione dei rappresentanti dei lavoratori come controparti nelle trattative. Un po' in tutti i Paesi, le rimostranze dei lavoratori riguardano più il riconoscimento dei loro diritti che le tematiche economiche.

Mentre si scalda l'ambiente sindacale, Ryanair incassa il sorpasso nei cieli europei di Lufthansa che con 130 milioni di passeggeri trasportati nel 2017 conquista il titolo di prima compagnia aerea del Vecchio continente. Nel dettaglio, sugli aerei delle compagnie del gruppo tedesco (oltre a Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings) hanno volato 130,04 milioni di passeggeri, il 18,6% in più rispetto al 2016. Seconda Ryanair, che si è vista sfilare la 'coronà di regine dei cieli d'Europa con 129 milioni di passeggeri e ha segnato un nuovo record, nonostante il caos provocato dalle cancellazioni dei voli e dagli scioperi del personale. Nel 2016 la compagnia low cost irlandese è riuscita a soppiantare il gruppo Lufthansa in termini di passeggeri trasportati, ma non per il giro d'affari.