Ryanair utili trimestrali +12%: le cancellazioni non fermano la crescita

Ryanair: utili trimestrali +12% nonostante cancellazioni

La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair un aumento del 12% degli utili nel quarto trimestre, nonostante le numerose cancellazioni di voli, legate allo scontro con i piloti. I profitti prima delle tasse salgono a 106 milioni di euro. Anche il numero di passeggeri sale del 6& a 34 milioni di unita'. Ryanair ha cancellato 20.000 voli fino al marzo 2017. L'annuncio dei dati di bilancio arriva a una settimana di sistanza dalla firma di un accordo con Balpa, il sindacato dei piloti con base in Gran Bretagna, che segna un'inversione di tendenza rispetto alla storica ostilita' di Ryanair nei confronti dei negoziati coi sindacati.

"E' diventato chiaro a dicembre - dice l'amministratore delegato, O'Leary - che la maggioranza dei piloti voleva essere rappresentata da un sindacato. Mantenendo inalterata la nostra politica che prevede il riconoscimento dei sindacati solo in presenza di una volonta' della maggioranza, abbiamo incontrato i sindacati di piloti in Irlanda, Gram Bretagna, Spagna, Italia, Germania, Belgio, Portogallo e Francia per trovare il modo di discutere cobn loro. Abbiamo concluso un primo accordo in Gran Bretagna con Balpa, al quale fanno riferimento il 25% dei nostri piloti".