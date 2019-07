Ryanair, video messaggio O'Leary: 1.500 posti lavoro a rischio

Dopo il calo del 21% dei profitti registrato nel secondo trimestre, Ryanair potrebbe andare verso una riduzione dei posti di lavoro. In un video messaggio ai dipendenti, rimbalzato sui media internazionali, l'amministratore delegato Michael O'Leary ha detto che un taglio della forza lavoro e' "inevitabile" e che un annuncio potra' arrivare entro fine agosto.

O'Leary, che ha spiegato che la compagnia aerea fara' il massimo per minimizzare l'impatto, non ha quantificato esattamente quante potrebbero essere le uscite, ma ha ipotizzato una cifra attorno a 1.500 persone, tra piloti e assistenti di volo: "Dovremo avere circa 600 piloti e personale di cabina in meno entro l'estate 2020 e, oltre a questa cattiva notizia, abbiamo gia' un eccesso di oltre 500 piloti e circa 400 assistenti di volo, visto che da gennaio 2019 in poi non ci sono praticamente state piu' uscite", ha detto O'Leary nel video.

La societa', che ha accusato il colpo dello stop ai voli del 737 Max di Boeing dopo il disastro aereo in Etiopia, ha spiegato che sara' necessario tagliare voli e chiudere scali l'anno prossimo, cosa che andra' discussa con gli aeroporti coinvolti e con i sindacati. Il manager ha citato tra i rischi per la compagnia aerea "la crescente possibilita'" di un no-deal sulla Brexit.