Saipem comunica che l’agenzia di rating S&P Global Ratings ha pubblicato in data odierna un rapporto di aggiornamento in cui viene confermato il livello “BB+” per il “long term corporate credit rating”, modificando l’outlook da negativo a stabile, e per le “senior unsecured facilities” comprendenti una Revolving Credit Facility di € 1 miliardo e quattro emissioni obbligazionarie da € 500 milioni ciascuna effettuate a valere sul programma Euro EMTN di Saipem.