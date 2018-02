SACE e BNL sostengono l'internazionalizzazione del brand di valigeria Bric's

Bric's , azienda italiana leader nel settore valigeria di lusso, sarà sostenuta nel piano di internazionalizzazione da BNL e SACE, grazie ad un finanziamento di 700mila euro.

BNL Gruppo BNP Paribas e SACE sostengono il piano di espansione di Bric's, azienda italiana del lusso specializzata in pelletteria e valigeria. BNL e SACE (che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP) hanno perfezionato un'operazione dell'importo di 700mila euro a sostegno dei piani di sviluppo internazionale del noto brand di pelletteria di lusso. La linea di credito, erogata da BNL e garantita da SACE, sosterrà i costi connessi all’espansione del gruppo comasco sui mercati europei, asiatici e statunitensi. Bric’s è un’azienda da sempre orientata ai mercati internazionali come dimostrano anche i rapporti di lungo corso con SIMEST che ha supportato l’azienda nei suoi piani di espansione in Nord America.

SACE e BNL sostengono l'internazionalizzazione di Bric's: il commento di Maria Angela Briccola, AD di Bric's

“Grazie al supporto di SACE SIMEST, siamo stati in grado di affrontare con successo l’espansione della nostra azienda nei mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti dove abbiamo visto crescere sempre di più la notorietà del brand Bric’s. In particolare il sostegno di SIMEST negli anni precedenti il 2008 è stato fondamentale per far fronte alle difficoltà congiunturali della crisi finanziaria in corso” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Bric's Maria Angela Briccola.

