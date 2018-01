SACE BT, Pietro Vargiu nuovo Direttore Commerciale e Responsabile Ramo Credito

SACE BT: il nuovo Direttore Commerciale e Responsabile del Ramo Credito è Pietro Vargiu

SACE BT ha nominato Pietro Vargiu nuovo Direttore Commerciale e Responsabile del Ramo Credito dell'azienda. La società - interamente controllata da SACE e specializzata nell’assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione - ha quindi deciso di dare al manager il ruolo di gestione della rete di vendita e i rapporti con gli intermediari, così come il coordinamento delle attività di produzione e gestione portafoglio dei diversi Rami e lo sviluppo della strategia commerciale della compagnia.

Nuova nomina di Pietro Vargiu: le parole di Valerio Perinelli, Direttore Generale di SACE BT

Pietro Vargiu riporterà direttamente a Valerio Perinelli, Direttore Generale di SACE BT, che ha commentato così la nuova nomina. “L’ingresso di un professionista come Pietro ci permetterà di essere ancora più vicini alle esigenze di un mercato ogni giorno più dinamico e di raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci siamo prefissati con il nuovo Piano Industriale. Risultati che ci permetteranno di dare il nostro contributo all’attività del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP”.

Pietro Vargiu, nuova nomina per il manager con solida esperienza nel settore

Vargiu, laureato in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano, vanta una solida esperienza maturata con crescenti e diversificate responsabilità all’interno di primari player internazionali, finanziari e assicurativi. Nell’arco di 25 anni, Vargiu si è occupato di Risk Underwriting in GE Capital Finance, ha ricoperto ruoli di dirigente del team Trade Credit and Political Risk di Marsh Italia, di Regional Director (Mediterranean, Middle East & Africa) in Euler Hermes World Agency e, negli ultimi cinque anni, di Direttore Commerciale in Coface Italia.