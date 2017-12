SACE (Gruppo CDP) con MAC Costruzioni in Marocco: commessa da 4,2 milioni euro. Le due aziende italiane insieme per la costruzione di un nuovo tratto di banchina nel porto di Tangeri.

SACE, che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, ha assicurato il contratto di MAC Costruzioni relativo a una commessa del valore di 4,2 milioni di euro.

L’azienda veneta, attiva nello sviluppo di opere edili di medio e alto livello, si è aggiudicata la commessa per costruire un nuovo tratto di banchina nel porto di Tangeri, Tanger Med 1, crocevia degli scambi commerciali del Marocco grazie alla sua posizione privilegiata sullo stretto di Gibilterra, porta d’ingresso dell’Europa.

Soddisfazione da parte di Andrea Miatto, Legale Rappresentante di MAC Costruzioni.



Soddisfazione da parte di Andrea Miatto, Legale Rappresentante di MAC Costruzioni. “Un supporto necessario per lo sviluppo finanziario di questa importante commessa che ha permesso a MAC di finalizzare un processo di internazionalizzazione dettagliatamente pianificato" - ha commentato - "Mi auguro che questa opera sia testimone della qualità dei servizi offerti dalle imprese italiane nell’ambito del settore edile anche oltre i confini nazionali”.

L'impegno di SACE per i mercati del Veneto e della sponda Sud del Mediterraneo.



L’operazione conferma non solo l’impegno di SACE per le aziende del Veneto, dove nel 2016 – attraverso gli uffici di Venezia e Verona - ha supportato più di 1.800 aziende mobilitando risorse per 2,2 miliardi di euro, ma anche la sua attenzione verso i mercati della sponda Sud del Mediterraneo, fondamentali per l’export italiano.

MAC Costruzioni ha iniziato la sua attività occupandosi del restauro del patrimonio artistico di Venezia e Padova. Negli anni ha ampliato il suo raggio d’azione, passando all’edilizia civile e industriale per approdare al settore opere ferroviarie e marittime.