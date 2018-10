SACE SIMEST lancia il corso di internazionalizzazione per le imprese del Sud

Aperte le iscrizioni per il primo corso gratuito dedicato alle PMI a conduzione familiare del Sud d’Italia con alto potenziale di internazionalizzazione, interessate ad avviare o consolidare processi di sviluppo sui mercati esteri.

Un progetto pilota che mette insieme le expertise di SACE SIMEST, ICE e Ortygia Business School per sostenere le imprese del Mezzogiorno nelle sfide dei mercati emergenti. Il corso, unico nel suo genere e interamente gratuito, si svolgerà presso la sede della Ortygia Business School a Siracusa e prevede due moduli divisi in tre giornate, dal 22 al 24 novembre.

Nel dettaglio, il primo modulo, curato dai docenti dell’Ortygia Business School, su leadership e passaggio generazionale; il secondo, con gli esperti di SACE SIMEST e ICE, dedicato invece all'Internazionalizzazione in cui si approfondiranno le strategie e gli strumenti concreti per accedere ai mercati esteri. Non solo modelli teorici, quindi, ma anche strumenti pratici utili per individuare le soluzioni più opportune da adottare per lavorare in e con imprese familiari, apprendere le migliori strategie di accesso ai mercati esteri e conoscere gli strumenti assicurativo-finanziari per internazionalizzarsi.

La partecipazione al corso è gratuita e comprende le spese di vitto per la durata del corso, di alloggio per i non residenti a Siracusa e del transfer da e per l'aeroporto di Catania che saranno interamente sostenute dagli organizzatori. Sono a carico dei partecipanti le sole spese di viaggio dalla città di residenza all'aeroporto di Catania. Al termine del percorso sarà rilasciato su richiesta un attestato di partecipazione. Il titolare o un membro della famiglia operante nell’impresa familiare – quindi un solo partecipante per azienda – può iscriversi compilando l’apposito modulo entro il 21 ottobre. Per i requisiti di ammissibilità e tutti i dettagli sulla docenza e il programma, consultare il sito dell’Ortygia Business School.