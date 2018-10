SACE SIMEST porta in India i ventilatori della milanese Aeromeccanica Stranich

Grazie a SIMEST, la milanese Aeromeccanica Stranich, uno dei principali produttori italiani di ventilatori industriali, allarga il suo business all’India.

La società che con SACE costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, fornirà capitale a una newco con sede a Hyderabad, per sostenere il piano di sviluppo nel Paese dell’azienda meneghina.

L’investimento di SIMEST, pari a 1,4 milioni di euro (49% del capitale, incluso l’intervento del Fondo di Venture Capital che SIMEST gestisce per conto del MISE), è dedicato alla realizzazione di un nuovo impianto per la produzione e commercializzazione di ventilatori e depolveratori industriali.

Si tratta di un progetto che segue l’esito positivo di uno studio di fattibilità finanziato dalla stessa SIMEST nel 2017: per l’Aeromeccanica Stranich l’India rappresenta infatti un mercato di sbocco prioritario sia per le dimensioni sia per la massiccia presenza di potenziali primari clienti, quali grandi gruppi petrolchimici, dell’energia, dell’acciaio e farmaceutici.

Aeromeccanica Stranich Spa, attiva dal 1928, produce ventilatori industriali per applicazioni heavy duty, in particolare per i settori petrolchimico e dell’acciaio. Inoltre progetta e realizza impianti dedicati alla depolverazione e al controllo degli inquinanti gassosi e polverosi.

Ha realizzato nel 2016 un fatturato pari a 26 milioni di euro impiegando 47 addetti nei due stabilimenti di Sesto San Giovanni e Pioltello in provincia di Milano.