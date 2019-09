SACE SIMEST, sostiene la crescita di 125 PMI

SACE SIMEST (Gruppo CDP) ha finanziato nel bimestre luglio-agosto la crescita nel mondo di 125 PMI italiane

SACE SIMEST, il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP, attraverso lo strumento dei Finanziamenti agevolati, ha sostenuto nel bimestre luglio-agosto l’espansione nel mondo di 125 PMI italiane. Sono stati stanziati circa 52 milioni di euro che permetteranno alle aziende di fare il loro ingresso e rafforzarsi sui mercati internazionali, promuovendo il Made in Italy. Le risorse provengono dal Fondo pubblico che SIMEST gestisce per conto del MISE.

Ventiquattro i Paesi su cui hanno puntato le imprese nazionali: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Repubblica Dominicana, Emirati Arabi, Giappone, Indonesia, Kenya, Libia, Malaysia, Marocco, Messico, Oman, Perù, Qatar, Russia, Serbia, Singapore, Stati Uniti, Svizzera e Turchia.

Delle 125 imprese finanziate: 28 sono venete (e hanno beneficiato di €12,8mln di finanziamenti), 26 lombarde (€7,7mln), 12 marchigiane (€3,1mln), 10 laziali (€5,4mln), 9 emiliano-romagnole (€5,7mln), 9 piemontesi (€5mln), 9 toscane (€3,4mln), 5 abruzzesi (€4,3mln), 4 pugliesi (€970k), 3 campane (€540k), 3 friulane (€360k), 3 siciliane (€160k), 2 umbre (€460k), 1 trentina (€650k) e 1 calabrese (€130k).

Tra le imprese finanziate nel bimestre:

RUSTICHELLA D’ABRUZZO Spa – Azienda di Penne in provincia di Pescara, è attiva dal 1924 nella produzione e commercializzazione di pasta di semola di grano duro e all'uovo. Grazie al finanziamento “Patrimonializzazione” potenzierà la sua presenza sui mercati esteri. Rustichella è già da tempo cliente del Polo: nel 2007 SIMEST ha fornito le risorse per aprire uno stabilimento in India e nel 2015 è intervenuta partecipando a un aumento di capitale della capogruppo italiana, mentre SACE ha garantito un finanziamento a supporto della crescita in India nel 2013 e un investimento per incrementare la capacità produttiva in Italia nel 2015.

ARTE DI MURANO Srl – Da oltre 30 anni produce una vasta gamma di oggetti in vetro esclusivamente realizzati a mano in Italia nello stabilimento di Murano (VE). Grazie a due finanziamenti SIMEST “Fiere e Mostre” esporrà i propri prodotti - oggettistica, illuminazione, bigiotteria, bomboniere e specchi - alle fiere di Dubai e dell’Oman.