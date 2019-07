Sace, spuntano Siracusano e Peluso. Cdp completa le caselle della controllate

Trovata la quadra finalmente per Sace, la controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti che, operando nell’assicurazione al credito, supporta il sostegno agli investimenti italiani all’estero? Mentre si avvicina la prossima riunione del prossimo Cda di gruppo di Via Goito guidato dal duo Palermo-Tononi, pare che il rebus Sace irrisolto da mesi (i vertici sono in prorogatio da aprile) stia per trovare una soluzione solo per la figura del presidente, casella in cui verrebbe riconfermato Beniamino Quintieri, che ha il sostegno convinto del ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria.

Foto: LaPresse



Lo scrive Milano Finanza, secondo cui invece per il ruolo di amministratore delegato che prenderebbe così il posto di Alessandro Decio circolano i nomi di Marco Siracusano, responsabile dei pagamenti, del mobile e del digitale del gruppo Poste Italiane e da ottobre dello scorso anno anche Ceo di PostePay sostenuto da Fabrizio Palermo e Piergiorgio Peluso (figlio dell’ex ministro Annamaria Cancellieri), manager con cv di tutto rispetto. Peluso, che ha lavorato in Me- diobanca, Unicredit, Fondiaria-Sai e Telecom e che ora dalla presidenza di Inwit si occupa della partita della rete in fibra con Open Fiber, sarebbe supportato dal presidente Tononi.



Che la diversità di vedute fra Tononi e Palermo faccia largo a una scelta di Tria (primo azionista di Cdp) che, sempre secondo i rumors, per quel ruolo vedrebbe bene Flavio Valeri, amministratore delegato di Deutsche Bank? Giovedì la soluzione del rebus in Cda che, oltre a Sace, ricorda sempre MF, potrebbe occuparsi anche del nuovo assetto delle partecipate immobiliari di Cdp.



Per Cdp Immobiliare la candidatura che circola con più insistenza è quella di Giorgio Pieralli, a capo del real estate di Zurich in Italia, mentre per Cdp sgr si fa il nome di Paolo Gencarelli, a capo del real estate di Poste Italiane. Ma anche in questo caso, conclude il quotidiano finanziario del gruppo Class, sembra aperta e come outsider per Cdp Immobiliare viene fatto il nome di Luca Petrichella, ex Fabrica sgr e ora a capo del sviluppo del business istituzionale di Savilles Investment Management.