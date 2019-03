Saipem, il bilancio 2018 chiude ancora in rosso: 326 milioni di perdita

Disco verde del Cda di SAIPEM al bilancio consolidato 2018, bilancio che chiude con una perdita di 472 milioni (perdita di 328 milioni nel 2017) e il progetto di bilancio di esercizio di SAIPEM Spa, che chiude con una perdita di 326 milioni (perdita di 496 milioni nel 2017), redatti in conformita' ai principi contabili internazionali. I risultati e i relativi trend industriali confermano i dati di preconsuntivo del 28 febbraio scorso. Il Cda ha deliberato di non proporre all'assemblea la distribuzione di dividendi. Il Cda ha approvato la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la relazione sulla remunerazione nonche' la dichiarazione non finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016, integrata come capitolo distinto nella relazione sulla gestione.

Il Cda ha, inoltre, approvato il documento "Sustainable SAIPEM", che fornisce una rappresentazione di maggior dettaglio delle tematiche di sostenibilita' particolarmente significative per la societa'. Il Cda ha convocato l'assemblea in sede ordinaria, per il 30 aprile in unica convocazione. Gli azionisti saranno chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio 2018, a deliberare sui compensi aggiuntivi alla societa' di revisione, e, in via consultiva, sulla sezione della relazione sulla remunerazione relativa alla politica sulla remunerazione. Il Cda ha convocato l'assemblea anche per la nomina di un Amministratore dopo la nomina per cooptazione di Pierfrancesco Latini il quale resta in carica sino all'assemblea.

All'assemblea ordinaria sara' infine richiesto di autorizzare il compimento di atti interruttivi della prescrizione dell'azione di responsabilita' nei confronti di un ex-amministratore. Il Cda ha, inoltre, deliberato, su proposta del Comitato remunerazione e nomine, di sottoporre alla prossima assemblea un Piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021 che prevede l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie di SAIPEM Spa a fronte del conseguimento di obiettivi di performance aziendali.

Il Cda ha deliberato, su proposta del Comitato remunerazione e nomine, di sottoporre all'assemblea la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, fino ad un massimo di 10.500.000 azioni ordinarie e, comunque entro l'importo massimo complessivo di 60 milioni, da destinare all'attribuzione 2019 del Piano di Incentivazione di lungo termine 2019-2021. Il Cda ha, infine, convocato l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio sempre per il 30 aprile (in unica convocazione) per la nomina del nuovo rappresentante comune.