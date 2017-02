Saipem, Imesa acquisisce commessa da 13 milioni

Imesa, azienda del Gruppo Schiavoni, ha acquisito da Saipem una commessa del valore di 13 milioni di euro. La commessa, spiega una nota, comprende la fornitura di sottostazioni elettriche in container destinate alla Kuwait National Petroleum Company (Knpc), la compagnia petrolifera nazionale del Kuwait, per la costruzione della raffineria di Al - Zour, uno dei piu' grandi impianti al mondo.

"Una commessa che consolida Imesa tra i piu' importanti fornitori di sottostazioni elettriche - commenta Giampiero Schiavoni, presidente e amministratore delegato dell'azienda - e che rafforza la lunga collaborazione con Saipem. Le soluzioni tecniche proposte e le importanti referenze in questo settore ci hanno consentito di vincere il confronto con competitor internazionali. Negli ultimi quattro anni Imesa ha fornito sottostazioni elettriche in container per un valore complessivo di 55 milioni di euro: stiamo puntando molto su questo prodotto non solo nell'oil & gas ma anche nel settore navale".

Le sottostazioni ospitano gli apparati elettrici e tutta la strumentazione necessaria per le attivita' di gestione e controllo dell'energia; vengono progettate, realizzate e collaudate in base alle specifiche esigenze del contesto cui sono destinate. Un sistema integrato chiavi in mano che, una volta trasportato sul posto, e' pronto per entrare in operativita', assicurando una gestione efficiente dei processi. Nel dettaglio, per la raffineria Al - Zour saranno fornite dieci sottostazioni elettriche di grandi dimensioni: la principale misurera' 55 metri di lunghezza, per 12 metri di larghezza e 5,5 metri di altezza.

Per questo progetto, il team Imesa ha sviluppato un complesso studio con analisi ingegneristiche molto approfondite, necessarie a soddisfare requisiti tecnici particolarmente stringenti dal punto di vista costruttivo. Le sottostazioni saranno complete di sistemi condizionamento e antincendio ad alto contenuto tecnologico, fondamentali per garantire i massimi standard di sicurezza e una perfetta funzionalita' in condizioni ambientali estreme, viste le alte temperature. La consegna delle sottostazioni e' prevista entro dicembre di quest'anno.