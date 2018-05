Saipem, l’assemblea degli azionisti approva il bilancio 2017

L’Assemblea della Saipem, tenutasi in data odierna in sede ordinaria e in unica convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio 2017, che chiude con una perdita di 495.757.929,98 euro, e ha deliberato di ripianare tale perdita mediante l’utilizzo di Riserve disponibili di capitale ed utili, ed in particolare mediante l’utilizzo della riserva da soprapprezzo azioni.

L’Assemblea ha determinato in nove il numero dei Consiglieri, nominando il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e comunque con scadenza alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così composto:

dalla lista presentata congiuntamente da Eni S.p.A. e CDP Equity S.p.A., che è stata votata dalla maggioranza degli azionisti partecipanti all’Assemblea:

o Claudia Carloni

o Leone Pattofatto

o Francesco Caio

o Stefano Cao

o Paolo Fumagalli[2]

o Maria Elena Cappello1

dalla lista presentata da un raggruppamento di azionisti, formato da società di gestione del risparmio e da altri investitori, che rappresentano l’1,90% del capitale ordinario, che è stata votata dalla minoranza degli azionisti partecipanti all’Assemblea:

o Federico Ferro – Luzzi1

o Ines Maria Lina Mazzilli1

o Paul Simon Schapira1

L’Assemblea ha nominato Francesco Caio Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ha quindi determinato la retribuzione annua lorda spettante a ciascun Amministratore in 60.000 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

Il curriculum vitae dei nuovi Consiglieri è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.saipem.com, (sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti”).

L’Assemblea ha poi approvato:

compensi aggiuntivi da riconoscere alla Società di Revisione;

il voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti (“Politica in materia di remunerazione”);

la proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, fino a un massimo di n. 8.800.000 di azioni ordinarie e, comunque, entro l’importo massimo complessivo di 38.500.000 di euro, da destinare all’attribuzione 2018 del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2016-2018 , già approvato dall’Assemblea tenutasi il 29 aprile 2016, e che prevede l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie Saipem Spa (c.d. Performance Share) a decorrere da luglio 2016 per tre assegnazioni con cadenza annuale, ciascuna sottoposta ad un periodo di vesting triennale. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è attribuita per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare. L’acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, con le gradualità ritenute opportune e mediante acquisto sul mercato, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo al prezzo ufficiale registrato nel giorno di Borsa aperto precedente ogni singola operazione di acquisto, diminuito o aumentato rispettivamente del 5% e comunque, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente più elevata corrente nella medesima sede di negoziazione, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2016/1052.

Attualmente la società detiene 14.818.820 azioni, pari all’ 1,46% del capitale sociale;

di conferire l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 alla società di revisione KPMG.

Il Consiglio di Amministrazione Saipem, riunitosi successivamente all’odierna Assemblea, ha nominato Stefano Cao Amministratore Delegato-Chief Executive Officer, conferendogli i poteri di amministrazione della Società con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio si è riservato, oltre a quelle non delegabili a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato le attribuzioni dell’Amministratore Delegato e del Presidente già in essere nel corso del precedente mandato consiliare, conclusosi con l’Assemblea in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proceduto all’accertamento dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, verificando la sussistenza dei requisiti stessi in capo a Paolo Fumagalli, Maria Elena Cappello, Federico Ferro-Luzzi, Ines Maria Lina Mazzilli e Paul Simon Schapira.

Il Consiglio risulta quindi composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla data odierna Stefano Cao detiene 29.000 azioni Saipem.

[1] Candidati che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”), come richiamato dall’art. 147-ter comma 4 del T.U.F., e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina.