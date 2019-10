Saipem: nuovi ordini per 13,9 mld nei primi 9 mesi, portafoglio a 19,8 mld

Saipem ha raggiunto al termine dei primi 3 trimestri dell'anno "una considerevole acquisizione di nuovi contratti", per un valore pari a 13,9 miliardi di euro al 30 settembre scorso, che incrementa a 16,2 miliardi includendo i nuovi contratti delle società non consolidate. Nei primi 9 mesi dell'anno l'acquisizione di nuovi ordini è stata pari a 6,121 miliardi. Il portafoglio ordini residuo si attesta pertanto a 19,814 miliardi di euro (12,619 miliardi al 31 dicembre 2018), mentre il portafoglio ordini residuo comprensivo di società non consolidate risulta pari a 23,781 miliardi di euro (14,463miliardi al 31 dicembre scorso).

