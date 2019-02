Saipem: ricavi 2018 a 8,52 miliardi (-5%), la perdita netta sale a 472 milioni

Il cda di Saipem ha approvato il preconsuntivo consolidato 2018 e annunciato una guidance per il 2019 che vede ricavi a circa 9 miliardi di euro, un Ebitda adjusted superiore al 10% e debiti netti per 1 miliardo. La guidance per il 2018 e' stata "pienamente confermata in un contesto di mercato ancora sfidante" grazie a "una performance operativa robusta in costante miglioramento": i conti recepiscono gia' una soluzione amichevole dell'arbitrato con South Stream che potrebbe arrivare entro la fine di marzo.

Nel 2018 i ricavi consolidati sono stati pari a 8,52 miliardi (-5%), il mol e' stato sostanzialmente stabile a 848 milioni (quello adjusted e' stato invece pari a 1 miliardo contro i 964 milioni del 2017) mentre l'Ebit e' calato a 37 milioni (da 126 milioni). La perdita netta del gruppo di servizi petroliferi ha scontato invece "svalutazioni e oneri per riorganizzazione per complessivi 497 milioni" e si e' cosi' attestata a 472 milioni dai 328 milioni del 2017.

Il risultato netto adjusted ha invece visto un utile di 25 milioni (dai 46 milioni del 2017). Il debito netto e' calato ancora a quota 1,159 miliardi. Prosegue infine l'acquisizione di nuovi ordini, grazie a un importante quarto trimestre sotto questo punto di vista: in tutto si e' attestata a 8,753 miliardi (da 7,4 miliardi del 2017) mentre il portafoglio ordini residuo e' di 12,619 miliardi.