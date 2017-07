Saipem, semestre in rosso per 110 milioni. Pesa il greggio debole

Saipem ha chiuso il primo semestre con una perdita di 110 milioni di euro, a fronte di un utile pari a 53 milioni nei primi sei mesi del 2016. L'utile adjusted del periodo e' stato invece di 92 milioni, contro i 140 milioni del primo semestre 2016. I ricavi sono ammontati a 4,59 miliardi di euro, contro i 5,275 miliardi ricavati nei primi sei mesi dello scorso anno. L'ebitda adjusted del periodo e' stato pari a 524 milioni, contro i 669 milioni dei primi sei mesi del 2016. L'ebit adjusted e' stato invece di 260 milioni, in calo rispetto ai 324 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno.



Saipem: Cao, nei 6 mesi solida performance operativa e gestionale

"Nel primo semestre del 2017 Saipem ha espresso una solida performance operativa e gestionale. E' proseguita l'attivita' di razionalizzazione e rafforzamento con l'avvio del nuovo modello organizzativo, da cui ci attendiamo maggiore efficienza ed efficacia oltre a un'ulteriore riduzione di costi operativi. Queste azioni consentiranno a Saipem di posizionarsi al meglio alla ripresa del mercato. Pur nel perdurante difficile contesto di mercato abbiamo una buona visibilita' di prossime significative acquisizioni di ordini". Cosi' l'amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, in una nota ha commentato i risultati del gruppo relativi ai primi sei mesi del 2017.

Saipem: ordini semestre oltre 2 mld, debito a 1,5 mld

Saipem nel corso del primo semestre ha acquisito nuovi ordini per un totale di 2,088 miliardi di euro, contro i 3,328 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Il portafoglio ordini del gruppo al 30 giugno scorso ammontava a 11,717 miliardi, di cui 3,777 miliardi da realizzarsi nel 2017. Gli investimenti tecnici effettuati nei primi sei mesi del 2017 sono stati pari a 147 milioni, a fronte dei 97 milioni effettuati nel primo semestre del 2016. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno scorso era pari a 1,504 miliardi, con un incremento di 54 milioni rispetto agli 1,45 miliardi segnati al 31 dicembre 2016.

Del portafoglio ordini complessivo, specifica la nota del gruppo, 4,513 miliardi di euro e' nell'Engineering & construction offshore, 3,232 miliardi nell'Engineering & construction onshore, 1,788 miliardi nella Floaters, 1,013 miliardi nel Drilling onshore, e 1,171 miliardi nel Drilling offshore. Per quanto riguarda invece gli investimenti tecnici realizzati nei primi sei mesi dell'anno, 41 milioni sono andati all'Engineering & Construction Offshore, 2 milioni per l'Engineering & Construction Onshore, per il Drilling Offshore 63 milioni e i restanti 41 milioni per il Drilling Onshore.

Saipem: nel 2017 ricavi sopra 9,5 mld, ebitda superiore a 1 mld

Saipem prevede di realizzare per l'intero 2017 ricavi superiori a 9,5 miliardi di euro, mentre l'Ebitda per l'intero anno e' stimata sopra a un miliardo. Il 2017, inoltre, l'utile netto adjusted - secondo le stime del gruppo - e' previsto superiore a 200 milioni di euro, mentre gli investimenti tecnici dell'intero anno si attesteranno a circa 400 milioni di euro, con il debito netto che sara' pari a quasi 1,4 miliardi di euro a fine 2017.