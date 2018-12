Saipem subisce attacco informatico, denuncia alle autorità

Saipem comunica di aver tempestivamente identificato in data odierna un attacco informatico diretto ai propri server. E' quanto riporta la societa' in una nota, secondo cui "si stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a valutare l'impatto sulle nostre infrastrutture e le azioni da intraprendere per il ripristino delle normali attivita'".

E' in corso inoltre, prosegue la nota, "la presentazione della denuncia dell'accaduto alle competenti Autorita'". Saipem e' uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a terra, con un forte orientamento verso attivita' in ambienti difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPCI" ('chiavi in mano') e dispone di capacita' distintive ed asset ad alto contenuto tecnologico.