Salini Impregilo: con Lane (Usa), 2 contratti per 400 mln dollari

Lane, controllata statunitense del Gruppo Salini Impregilo, si e' aggiudicata due contratti nella Carolina del Nord e nel Tennessee, nei settori strade e acqua, per un valore complessivo di 400 milioni di dollari, consolidando la sua leadership nel paese. Come informa una nota, il primo progetto vale 346 milioni e prevede l'allargamento di una strada interstatale da quattro a sei corsie per 6.5 miglia (12,04 km), con la sostituzione della pavimentazione stradale e dei ponti. Si prevede di avviare il progetto ad inizio 2019, e di completarlo entro la prima meta' del 2023. Nel Tennessee, la controllata di Salini Impregilo ha vinto un contratto da 39 milioni di dollari, per il rinnovamento di un importante impianto di trattamento idrico a Knoxville, che aumentera' la capacita' secondaria dell'impianto di trattamento delle acque reflue derivanti da piogge intense, portandola a 120 milioni galloni al giorno (circa 454 milioni di litri equivalenti). I lavori dovrebbero partire immediatamente, per essere completati entro il 2021.