Salini Impregilo, contratto da 253 milioni in Florida

The Lane Construction Corporation del gruppo Salini Impregilo si è aggiudicata un nuovo contratto da 253 milioni di dollari, in Florida, per progettare e costruire la strada Wekiva Parkway nella Contea di Seminole, a nord di Orlando. Si tratta, spiega una nota di Salini Impregilo, di un "ulteriore riconoscimento del ruolo di leader di Lane nel settore delle strade ed autostrade negli Stati Uniti".

Lane realizzerà 2,63 miglia, circa 4,23 chilometri, della Wekiva Parkway su un totale di 25 miglia, che dalla Orange Boulevard porterà fino a est della Rinehart Road. Il nuovo svincolo fornirà una "alternativa di mobilità sostenibile", con la riduzione del traffico nelle aree a maggiore congestione nelle contee di Orange, Lake e Seminole.

I lavori inizieranno nei primi mesi del 2019, per essere completati entro il 2022. Al progetto è stato riconosciuto "un ruolo importante in termini di sostenibilità ambientale, anche perché permetterà di salvaguardare gli ambienti naturalistici circostanti e la fauna delle zone limitrofe, con la creazione di 3.400 acri di area protetta, numerosi ponti che permettono alla fauna locale un passaggio sicuro, e strade elevate per ridurre eventuali incidenti tra veicoli e fauna".