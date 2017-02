Salini Impregilo, nel 2016 ricavi a 6,1 mld

Il cda di Salini Impregilo ha approvato i risultati consolidati preliminari 2016 che vedono l'indebitamento netto pari a 350,9 milioni, in miglioramento rispetto all'obiettivo, ricavi che ammontano a 6,1 miliardi (+1,1%), Ebitda e Ebit che migliorano del 9,3% e del 5,6% rispetto al 2015. Lane chiude l'anno con portafoglio ordini record pari a 2,5 miliardi, e nuovi ordini già acquisiti 2017 pari a 850 milioni. La controllata Lane chiude l'anno con un portafoglio ordini record pari a 2,5 miliardi. Il mercato degli Stati Uniti, proprio a seguito dell'acquisizione di Lane Industries all'inizio del 2016, è diventato uno dei mercati più importanti per il Gruppo, con una contribuzione in termini di ricavi pari al 25% sul totale come il Medio Oriente. L'Europa, inclusa l'Italia, contribuisce per il 23% al fatturato. Il debito lordo è pari a circa 2,3 miliardi, ed include il debito bancario per circa 1,2 miliardi di cui circa 0,9 miliardi a medio-lungo termine, prestiti obbligazionari per circa 0,9 miliardi, e leasing per circa 0,2 miliardi. Le attività finanziarie sono pari a circa 2,0 miliardi ed includono circa 1,6 miliardi di disponibilità cassa e 0,4 miliardi di altre attività finanziarie. L'indebitamento netto era pari a 350 milioni alla fine del 2016.