Salini Impregilo, utile 6 mesi +48% a 16,6 mln, ricavi adj. +12,1%

Salini Impregilo ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto di 16,6 milioni di euro, rispetto agli 11,2 milioni del 2016, in miglioramento del 48%, e ricavi consolidati 'adjusted' per 3.060,4 milioni, in aumento del 12,1% sulla prima metà dello scorso anno. Lo riferisce una nota. I dati sui ricavi includono rispettivamente 130,1 milioni e 96,2 milioni di euro di ricavi delle joint venture non consolidate di Lane.L’Ebitda adjusted è pari a 284,1 milioni di euro, con un incremento del 14,1% rispetto ai dati di confronto, mentre l’Ebit adjusted è di 137,2 milioni, in crescita del 12,2% circa.

I principali contributi all'evoluzione dei ricavi adjusted, spiega Salini Impregilo, sono riferibili ad alcuni grandi progetti tra cui in particolare: la Linea 3 della Metro di Riyadh in Arabia Saudita, i lavori della diga di Rogun in Tagikistan, il progetto della metro Forrestfield Airport Link in Australia, la diga Gerd in Etiopia, la diga Koysha e la metro di Copenaghen. Continua il miglioramento del profilo di rischio anche grazie alla riduzione dell’incidenza dei primi dieci progetti sul totale dei ricavi del Gruppo pari al 49% alla fine di giugno 2017.La posizione finanziaria netta consolidata delle attività continuative al 30 giugno 2017 si attesta a 784,8 milioni di euro, e si confronta con 836,0 milioni al 30 giugno 2016, con un miglioramento pari a 51,2 milioni.