Salini Impregilo valuta la sostituzione di un bond da 600 milioni

Salini Impregilo ha incaricato un gruppo di banche (Banco Bpm, Banca Imi, Bofa, Citigroup, Goldman Sachs, Natixis e Unicredit insieme a Bbva, Equita ed Mps) di organizzare incontri con gli investitori per "valutare le condizioni di mercato" sulla possibile emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso. Lo si legge in una nota in cui viene spiegato che le nuove obbligazioni sono destinate ad essere "oggetto di un'offerta di scambio con le obbligazioni in circolazione" da 600 milioni di euro con rendimento al 3,75% e scadenza nel giugno del 2021.