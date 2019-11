Salone dei Pagamenti 2019: sempre più verso una cashless society

Salone dei Pagamenti 2019: le interviste di Affaritaliani.it ai grandi player del settore

La Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (PSD2) concretizza il concetto di open banking. Ma quali sono le principali sfide in Italia nel settore dei pagamenti? La digitalizzazione resta l’obiettivo imprescindibile e all’interno della rivoluzione tecnologica in atto, l’Italia, secondo Federico Faqquin, Fisico, Inventore e Imprenditore, keynote speaker del Salone dei Pagamenti 2019, può fare veramente la differenza grazie a una spiccata predisposizione alla cultura umanistica: “La vita umana è quantistica, non meccanica. Questa è la grande differenza tra intelligenza umana e artificiale, che agevola la parte meccanica. Il computer è una macchina che si può smontare e rimontare senza perdere il funzionamento; gli atomi e le molecole, che sono stati quantistici, non possono essere smontati e rimontati. Oggi ci dicono che l’AI ci supererà nel giro di pochi umani. Il transumanesimo addirittura pensa che potremmo trasferire la nostra vita in un computer, ma queste sono idee che confondono. Nella Silicon Valley si parla di sostituire l'uomo, ma questa è una direzione sbagliata che può diventare un’opportunità per noi italiani che siamo più umanistici: usare le tecnologie con l'intelligenza umana può fare la differenza. La capacità di capire come trasformarsi è fondamentale”, ha spiegato l’inventore del microchip e della tecnologia touch in occasione della plenaria che apre il Salone.

Patuelli: “Evasione Fiscale, banche avamposto più avanzato per la lotta al nero”.

Segue l’intervento del Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, che ha posto l’accento sul grande problema dell’evasione fiscale in Italia:”I pagamenti sono frutto di una società complessa. Si vedono tanti stand che evidenziano elevati livelli di ricerca scientifica, investimenti e concorrenza. Nel nostro Paese vi è il più elevato numero di POS in Europa, ma un numero basso di transazioni: non solo gli apparecchi che mancano, ma l'effettuazione dei pagamenti. Vi è alla base un problema grave di evasione fiscale, e le banche sono l'avamposto più avanzato per la lotta a nerolandia: i due terzi delle denunce sono infatti fatte dalle banche. L’evasione, come il non pagamento dell'Iva, sono il vero problema che diversifica i dati non solo nei pagamenti con carta ma con altri meccanismi tracciati: in Italia sono 111 le transazioni pro capite annue, a differenza delle 261 della media europea".

Patuelli ad Affaritaliani.it :”In Italia molti POS, pochi pagamenti digitali occorre diffondere una cultura della legalità”

Peruzzelli:”Pagamenti digitali, l’approccio al futuro è legato alle piattaforme”.

Alessandra Peruzzelli, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, ha posto l’accento sull’evoluzione normativa e di vigilanza che si rende necessaria con l’avvento di nuove piattaforme di pagamento digitale: “I pagamenti sono alla base delle relazioni umana, dello scambio. Solo adesso stiamo capendo cosa avverrà con la nuova normativa europea: l’approccio al futuro è legato alle piattaforme. Non abbiamo ancora capito quale potrà essere il rapporto dell'industria con la tecnologia, e della vigilanza con quest'ultime. Le norme con cui oggi abbiamo a che fare sono costruite su un mondo analogico e stiamo veramente cercando di interpretarle in maniera più elastica. Il dialogo con l'industria diverrà uno dei punti fondamentali e aumenteremo i punti d’ascolto. Non vogliamo una polarizzazione tra chi sa e chi non sa e rischia di cadere preda di un mondo sotterraneo e illegale. Vi invito a interloquire con noi: abbiamo iniziato una serie di iniziative di dialogo con gli operatori”.

