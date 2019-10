Salone della CSR 2019: per Cattolica Assicurazioni al centro le persone

Samuele Marconcini, Responsabile Organizzazione e Risorse del Gruppo Cattolica Assicurazioni, ha partecipato alla tavola rotonda “Attenzione alle persone, innovazione, salute” tenutasi l’1 ottobre 2019 all'Università Bocconi di Milano, in occasione del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è riconosciuto come il più importante evento in Italia per tutte le organizzazioni che hanno fatto della sostenibilità un driver strategico. Giunto alla 7° edizione, è un’occasione di aggiornamento, di confronto e di networking: un appuntamento atteso da operatori, docenti e studenti e da tutti coloro che credono nello sviluppo sostenibile.

Cattolica Assicurazioni partecipa al Salone della CSR e dell'innovazione sociale. Affaritaliani.it ha intervistato Samuele Marconcini, Responsabile Organizzazione e Risorse del Gruppo Cattolica Assicurazioni, il quale ha esposto le poliche volte al sostegno delle persone.

Salone della CSR e dell’innovazione sociale 2019 (7° edizione): “I territori della sostenibilità”

Quali sono i territori dove nasce, cresce e si sviluppa la sostenibilità? Un viaggio lungo l’Italia alla scoperta di esperienze innovative e un percorso nei territori della mente, geografie del pensiero dove le idee nascono, crescono e si trasformano. Il territorio come spazio fisico da preservare e valorizzare ma anche come spazio ideale da coltivare perché la sostenibilità diventi un valore per tutti. Per fare rotta verso un futuro più responsabile.

Salone della CSR e dell’innovazione sociale 2019 (7° edizione): “I territori della sostenibilità”; Cattolica Assicurazioni presente alla tavola rotonda “Attenzione alle persone, innovazione, salute”

Il benessere delle persone è al centro dell’interesse di molti attori sociali, in una logica che premia sempre di più la collaborazione tra soggetti diversi: aziende, centri di ricerca e associazioni in primis. Le aziende, perché fare business in modo responsabile significa pensare al benessere delle persone, che sono tali prima ancora che consumatori, clienti o pazienti ed essere al loro fianco per comprenderne i bisogni profondi, talvolta inascoltati; i centri di ricerca in senso ampio, perché oggi l’innovazione scientifica e tecnologica deve produrre soluzioni efficaci ma anche in grado di migliorare la qualità di vita delle persone a tutto tondo. Le associazioni, perchè sono portatrici di stimoli per tutti gli altri attori e, al tempo stesso , possono essere partner per progetti finalizzati al miglioramento del benessere delle persone.

Responsabilità sociale d’impresa, Salone della CSR e dell’innovazione sociale 2019 (7° edizione): “I territori della sostenibilità”; l’intervento di Marconcini, Responsabile Organizzazione e Risorse del Gruppo Cattolica Assicurazioni