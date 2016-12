Salvataggio Mps, ecco il decreto

Un nuovo decreto 'salva-banche', che arriva a poco piu' di un anno da quello che ha mandato in risoluzione quelle che sono diventate le '4 banche' (le vecchie Banca Etruria, Banca Marche, Carife e Carichieti) e che consentira' di aprire l'ombrello pubblico su Mps - ma non solo - se sara' certificato il fallimento dell'aumento privato di Siena. Il governo e' pronto a varare il quinto provvedimento d'urgenza sul sistema bancario dal 2015, dopo la riforma delle popolari, la riforma delle Bcc, il primo 'salva-banche' appunto e quello per la garanzia pubblica sulla cessione delle sofferenze (Gacs). Il decreto ancora una volta sara' un 'omnibus' bancario, e non conterra' solo la creazione del fondo da 20 miliardi per sostenere le banche in difficolta' sia garantendo la liquidita' sia rafforzando il patrimonio. Sul fronte della garanzia con il decreto si dovrebbe attivare lo schema approvato da Bruxelles in estate (attivabile fino a fine 2016).

La Ue aveva dato il via libera a una garanzia fino a 150 miliardi ma potrebbe essere messa in campo circa la meta' di queste risorse, che non incideranno comunque sui saldi di bilancio fino a che la garanzia non sara' davvero operativa. Diverso il discorso dei 20 miliardi del nuovo fondo che il governo ha chiamato 'salva-risparmio', il quale, se utilizzato, aumenta il debito e per questo ha avuto bisogno di una autorizzazione ad hoc del Parlamento, incassata anche con il sostegno di Forza Italia mercoledi'. Nel decreto dovrebbe peraltro essere solo indicata la nascita del fondo senza riferimenti a casi specifici. Il paracadute infatti potrebbe servire non solo per Siena, ma anche per le due popolari venete o per Carige (ma si parla anche di istituti piu' piccoli). Tutti 'casi' che andranno valutati volta per volta e che per il salvataggio dello Stato potranno aver bisogno di decreti ministeriali attuativi dei singoli interventi.

Il decreto dovrebbe anche dettagliare come saranno protetti gli obbligazionisti retail, chiamati, in caso di intervento pubblico, a partecipare alle perdite (burden sharing). Nel caso di Mps ci potrebbe essere un rimborso piu' generoso di quello delle 4 banche, attraverso azioni ordinarie. Ma ancora si starebbe affinando il meccanismo. Il testo dovrebbe contenere inoltre la proroga di sei mesi del termine entro il quale le banche popolari piu' grandi hanno l'obbligo di trasformarsi in Spa, ora fissato al 27 dicembre, anche se di fatto il termine e' stato 'congelato' gia' fino al 12 gennaio dall'intervento del Consiglio di Stato. Sarebbero poi introdotte alcune altre misure che non erano passate con la manovra, dalla possibilita' anche per le Bcc di utilizzare le imposte differite (Dta) all'ammortamento in 5 anni delle risorse versate al Fondo di risoluzione.