Salvatore Ferragamo, Alessandro Corsi nuovo CFO

Il Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (MTA: SFER), società a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali operatori mondiali del settore del lusso, riunitosi oggi sotto la Presidenza di Ferruccio Ferragamo, preso atto delle dimissioni del CFO Ugo Giorcelli, ha nominato il dott. Alessandro Corsi quale nuovo CFO della Società con efficacia dall’11 gennaio 2019, individuandolo altresì come Dirigente Strategico. Dopo un’esperienza iniziale nell’area finanziaria del Gruppo General Electric, Alessandro Corsi entra in Salvatore Ferragamo nel 2003 occupandosi di Pianificazione e Controllo, divenendo successivamente Director of Group Business Development e E-commerce; partecipa quindi al progetto di IPO della Società rivestendo dalla quotazione in borsa la funzione di Direttore Investor Relations sino al 2013, anno in cui assume la responsabilità di Director Region EMEA, ruolo che ricopre sino al 2018 quando viene nominato Chief Strategy Officer. Nel corso della riunione odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato, con efficacia dall’11 gennaio 2019, Marco Fortini come “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del TUF. Marco Fortini, Direttore Amministrativo di Gruppo dal 1998, aveva già ricoperto questo ruolo nel 2016 e 2017. La nomina è avvenuta previo parere favorevole del collegio sindacale e nel rispetto dei requisiti previsti dallo statuto. Si rende noto che alla data odierna Alessandro Corsi non detiene azioni ordinarie della Società.