Salvini: nessuna penalizzazione. 20 mld in tre anni per pensioni quota 100

Riforma delle pensioni quota 100, Salvini: meno due miliardi dallo stanziamento iniziale

PENSIONI D’ORO, DI STEFANO (M5S): CON TAGLI AGLI SPRECHI INNALZIAMO LE MINIME - “Mentre Maurizio Martina, simbolo di un PD morente, blatera sul fallimento del Governo Del Cambiamento (il loro non riescono ancora ad accettarlo), il M5S taglia del 40% le pensioni d’oro e il miliardo ricavato lo dà alle pensioni minime. La differenza è tutta qui. Bye bye Pd!”, così Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli affari esteri.

"Dall'inizio del 2019 chi ha 62 anni e 38 di contributi, potra' scegliere di andare in pensione senza alcuna penalizzazione. Non perderanno una lira, chi lo sostiene dice balle". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta repubblica", in onda stasera su Rete4. Salvini, rispondendo a una domanda, ha confermato che per quota 100 sono stati limati dallo stanziamento iniziale "due miliardi: da 6,7 miliardi e 4,7".

Manovra: Salvini, con Ue spero partita chiusa. No altri tagli

"Mi auguro che la partita sia chiusa. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Se ci chiedono di tagliare ancora, noi diciamo 'no basta'". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica", in onda stasera su Rete4. "L'Europa - ha proseguito - ci ha detto 'limate'. Noi avremmo potuto dire 'no, o cosi' o niente'. Mi auguro che dall'altra parte ci sia buonsenso, e non figli e figliastri. Siamo vicini al Natale, siamo tutti piu' buoni, spero che anche Juncker sia piu' buono... ".

Ue: Salvini, se si occupa solo di finanza la gente si inc....

"L'Europa deve cambiare perche' se si occupa solo di finanza la gente si incazza. Stiamo dando fastidio a qualcuno che magari era abituato a venire a Palazzo Chigi a dettare la manovra finanziaria e con questo governo trova occupato". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta repubblica", in onda stasera su Rete4.

Governo: Salvini, non lo faccio cadere in base ai sondaggi

"Sono uomo di parola, non faccio saltare il governo in base ai sondaggi. Non faccio cadere nessun governo. Anzi, piu' ci attaccano piu' io dico a tutti di prendersi un Maalox perche' noi stiamo qui cinque anni. Poi decideranno gli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta repubblica", in onda stasera su Rete4.

Terrorismo: Salvini, attenzione alta ma non cambiare abitudini

"Dopo Strasburgo abbiamo gli occhi aperti. C'e' un livello di attenzione alto su possibili obiettivi. Ci saranno piu' di 30mila uomini della polizia sui treni per il periodo festivo. Dobbiamo continuare a vivere come abbiamo sempre vissuto. Cambiare le nostre abitudini e' quello che vogliono i terroristi". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta repubblica", in onda stasera su Rete4.

Salvini: parroci e maestri che cancellano Natale sbagliato mestiere

"Parroci e maestri che cancellano Natale e presepe, secondo me, hanno dei problemi. Una maestra che dice che 'tu scendi dalle stelle' e' pericoloso, ha sbagliato mestiere". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta repubblica", in onda stasera su Rete4.