Samsung diventa membro Platinum del Linux Foundation Networking Fund

Samsung Electronics, ingresso nel Linux Foundation Networking Fund come membro Platinum

Samsung Electronics diventa membro Platinum del Linux Foundation Networking Fund. L'ingresso nel fondo ha lo scopo di offrire il proprio contributo all'open source e di accelerare lo sviluppo di piattaforme di rete virtualizzate. Il Linux Foundation Networking Fund (LFN) è, infatti, una nuova entità che integra la governance dei progetti partecipanti al fine di migliorare l'eccellenza operativa, semplificare il coinvolgimento dei membri e aumentare la collaborazione tra i progetti di reti open source e gli organismi normativi.

Le parole di Woojune Kim, Senior Vice President of North America Business, Networks Business di Samsung Electronics

"Sono fiducioso che il Linux Foundation Networking Project costituirà un'enorme fonte di innovazione per le reti di nuova generazione, incluso il 5G", ha dichiarato Woojune Kim, Senior Vice President of North America Business, Networks Business di Samsung Electronics. "In questo contesto, Samsung collaborerà con la comunità open source per garantire che siano disponibili nuove soluzioni carrier-grade basate su nuove tecnologie come i data center cloud".

Arpit Joshipura, General Manager of Networking and Orchestration di Linux Foundation, commenta soddisfatto il nuovo ingresso di Samsung

"Siamo felici di accogliere Samsung nel FLN" ha commentato Arpit Joshipura, General Manager of Networking and Orchestration di Linux Foundation. "Stiamo costruendo una forte comunità di partner tutti impegnati per un'eccellenza operativa e una collaborazione che permetterà una più veloce integrazione attraverso l'open source e gli open standard. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Samsung e con il resto della comunità in quest'opera".