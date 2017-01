Samsung: incendi Galaxy Note 7: batterie difettose. Ecco perché

Samsung: Galaxy Note 7 esplosi: batterie difettose. Ecco perché



Il numero uno mondiale degli smartphone, la sudcoreana Samsung, ha reso noto che e' una batteria difettosa la causa degli incidenti al Galaxy Note 7, che ne hanno imposto l'umiliante stop alla produzione e alla distribuzione. E' questa la conclusione di un'indagine interna, anticipata venerdi' scorso dal Wall Street Journal e ora confermata dalla Samsung.



Samsung: Galaxy Note 7 esplosi: batterie difettose. Ecco perché. La nota di Samsung



"La nostra indagine", si legge in una nota, "cosi' come le indagini completate da tre organizzazioni indipendenti del settore, hanno concluso che batterie sono all'origine degli incidenti del Galaxy Note 7". All'inizio di settembre Samsung ha annunciato il ritiro dal mercato di 2,5 milioni di Galaxy Note 7, il nuovo smartphone che aveva appena immesso sul mercato per competere con Apple, perche' alcuni cellulari prendevano fuoco. Successivamente, quando anche gli smartphone dati in cambio di quelli richiamati hanno iniziato a esplodere, Samsung ha deciso di 'uccidere' il Note 7, togliendolo definitivamente dal mercato. Nel suo comunicato Samsung spiega che il difetto e' stato identificato "in via fondamentale nel processo di design e di manifattura delle batterie". Ulteriori indagini approfondiranno le cause del surriscaldamento da cui sono dipesi gli incendi. Circa 700 ricercatori e ingegneri hanno lavorato sulla "replica degli incidenti" provando 200mila Note 7 e oltre 30mila batterie.



Samsung: Galaxy Note 7 esplosi: batterie difettose. L'inchiesta interna



Secondo la ricostruzione resa nota venerdi' scorso dal Wall Street Journal Inizialmente Samsung pensava che il problema fosse legato solo alle batterie prodotte dalla controllata Samsung SDI e non da quelle prodotte dalla Amperex Technology, una societa' con base a Hong Kong. L'inchiesta interna avrebbe appurato che che il problema delle batterie prodotte da Samsung SDI e' legato alle dimensioni irregolari delle batterie stesse, che non gli permetteva di aderire bene al cellulare, provocando un surriscaldamento che poi innescava le esplosioni. Nelle batterie della Amperex Technology, secondo il WSJ, il problema e' invece il risultato di un difetto di produzione, dovuto alla fretta con cui si e' proceduto, nel recall, al rimpiazzo degli smartphone a rischio. Koh Dong-Jin, capo delle attivita' mobili di Samsung, nella conferenza stampa in cui ha presentato le conclusioni dell'indagine interna ha deto che la societa' chiede "sinceramente scusa per i disagi e la preoccupazione causate ai clienti".