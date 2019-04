Samsung Italia, tutti i business in mano al presidente Sung Taek Lim

Riorganizzazione ai vertici della filiale italiana di Samsung Electronics. Sung Taek Lim è il nuovo presidente: a lui riporteranno i responsabili di tutti i business dell’azienda. Più nel dettaglio: Carlo Carollo rientra in Italia in qualità di responsabile del business mobile, e – per la parte Consumer electronics – Marco Hannappel, Daniele Grassi, Davide Corte e Dario Guido, rispettivamente responsabili delle divisioni AudioVideo, Home Appliances, IT e Medicale. L’azienda inaugura in questo modo una nuova organizzazione: lascia Carlo Barlocco, finora Co-President insieme al manager coreano Young Lak Jung. Sung Taek Lim, 52 anni, è in Samsung dal 1990 e ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità a livello HR sia presso il Quartier Generale di Samsung in Corea che presso il South East Asia HQ a Singapore.

Inoltre, negli ultimi 2 anni Mr Lim ha lavorato nuovamente in Corea presso la divisione Sales & Marketing TV come responsabile dei Regional PM di CIS & India. In qualità di Presidente di Samsung Electronics Italia, Sung Taek Lim avrà altresì la responsabilità di tutte le funzioni aziendali a supporto del business, compreso il Corporate Marketing e le funzioni di staff. “Sono onorato ed emozionato di guidare una filiale così strategica – ha commentato la sua nomina Mr Lim -. L’Italia è uno dei mercati più importanti in Europa e a livello mondale.

La strategia dell’azienda è di rendere le divisioni ancora più forti, facendo leva su un approccio unitario – che chiamiamo One Samsung – e massimizzando le sinergie fra tutte le categorie di prodotto, oltre che di posizionare il nostro brand fra i più amati in Italia, migliorando continuamente la sua reputazione di partner affidabile per le istituzioni e cittadino responsabile”.

Carlo Carollo, 45 anni, ha ricoperto importanti posizioni a capo del marketing e delle vendite all’interno di Samsung Italia, e dall’aprile 2018 è stato vice-presidente della Divisione Mobile a livello europeo con responsabilità di gestione degli operatori globali e del portafoglio smartphone, tablet, wearables, soluzioni e servizi per l’Europa. Precedentemente, Carollo ha lavorato in Procter&Gamble, McKinsey e Microsoft, ricoprendo ruoli di vendita, marketing e strategia.

“Sono orgoglioso di ritornare in Italia dopo un’esperienza europea – ha detto Carollo -, e avverto forte il senso di responsabilità nei confronti dei milioni di consumatori che utilizzano ogni giorno i nostri smartphone, tablet e wearables, nonché dei partner – commerciali e non – che hanno reso tutto ciò possibile. La sfida del mio team è quella di consolidare la leadership di Samsung nel mercato italiano, intraprendendo tutte le iniziative necessarie a rendere i consumatori pienamente soddisfatti dei nostri prodotti e servizi, e quindi fiduciosi di poterci scegliere ancora, con convinzione e orgoglio”.

Samsung Electronics Italia, inoltre, informa che Carlo Barlocco – Co-President della divisione Mobile – ha lasciato l’Azienda per perseguire nuove opportunità professionali. Entrato in Samsung Electronics Italia nel 2001, Barlocco ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità all’interno delle strutture commerciali dell’Azienda sino alla sua nomina a Co-President Mobile, avvenuta nel 2016. Nel corso della sua lunga permanenza in Samsung, Barlocco ha significativamente contribuito allo sviluppo delle principali linee di business dell’Azienda.