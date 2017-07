Saras dimezza l'utile e crolla a Piazza Affari

Profondo rosso a Piazza Affari per Saras (-12,6%). Il gruppo della famiglia Moratti ha pagato lo scotto di risultati semestrali sotto le attese. Sui risultati, ebitda e utile ha inciso l'andamento del segmento raffinazione. L'ebitda comparable di gruppo e' pari a 253 milioni, in calo rispetto ai 293,2 milioni del primo semestre 2016.

Saras: in semestre si dimezza utile a 54,5 mln (-58%)

"I risultati ottenuti nel secondo trimestre del 2017 sono stati soddisfacenti anche in un contesto di mercato piu' sfidante per le raffinerie ad alta conversione come quella del gruppo Saras, a causa della minore disponibilita' di grezzi pesanti", ha sottolineato il presidente Gian Marco Moratti. "In tempi brevissimi l'azienda ha saputo mobilitarsi per studiare e mettere in pratica progetti che saranno fondamentali per mantenerci competitivi e garantire la nostra sostenibilita' nel prossimo decennio che si presenta ricco di opportunita', ma anche di sfide importanti. Il piano di investimenti, recentemente annunciato, procede speditamente sia sugli impianti che sulle nostre persone e sul loro know-how" ha aggiunto. Guardando alla seconda parte dell'anno il gruppo prevede che l'offerta globale di grezzo rimanga robusta grazie alla ripresa dell'attivita' estrattiva negli USA, nel Mar Caspio nord-orientale (giacimento del Kashagan), oltre che agli incrementi delle esportazioni dalla Libia e dalla Nigeria, che controbilanciano i tagli produttivi implementati dall'OPEC. "Questo consente di prevedere prezzi stabili, pur in presenza di una certa pressione sia sui premi dei grezzi leggeri che sugli sconti di taluni grezzi pesanti - sottolinea una nota - Per quanto concerne poi i principali prodotti raffinati, lo scenario di mercato petrolifero atteso dagli esperti e' caratterizzato dal permanere di crack spreads robusti. Va segnalata la forza del crack spread dell'olio combustibile (che ha toccato i valori massimi degli ultimi 4 anni), legata a fattori strutturali quantomeno nel breve termine, che ne limitano la produzione, quali l'introduzione dei dazi sulle esportazioni di questo prodotto in Russia e l'utilizzo di un mix di grezzi globale piu' leggero a seguito dei tagli OPEC".