Saras, su i ricavi nel primo semestre, l'utile scende a 54,5 milioni

Il gruppo Saras ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto di 54,5 milioni di euro, in calo rispetto ai 129,5 dello stesso periodo del 2016. Il dato di utile 'comparable' mostra una crescita del 5% da 104,5 a 109 milioni. Tra gli altri dati i ricavi salgono del 28% a 3,929 miliardi di euro, il Mol segna un -58% a 141,3 milioni; il Mol 'comparable' scende del 14% a 252,5 milioni. Il risultato operativo passa da 222 a 34 milioni, mentre il dato 'comparable' diminuisce del 19% a 145,1 milioni. La posizione finanziaria netta e' negativa per 28 milioni, contro i +147 milioni di giugno 2016, ma le previsioni sono di un ritorno in positivo per fine anno. Nel secondo semestre e' inoltre previsto un premio del margine di raffinazione rispetto al benchmark in miglioramento sul primo semestre.

"I risultati ottenuti nel secondo trimestre del 2017 sono stati soddisfacenti anche in un contesto di mercato piu' sfidante per le raffinerie ad alta conversione come quella del Gruppo Saras, a causa della minore disponibilita' di grezzi pesanti - ha dichiarato il presidente Gian Marco Moratti - la generazione di cassa realizzata nella prima parte dell'anno ci ha permesso di far fronte a rilevanti impegni finanziari, in particolare il rimborso della tranche finale nei confronti dell'Iran nonche' il pagamento del dividendo, mentre nella seconda parte dell'anno sara' dedicata a rafforzare ulteriormente la nostra solidita' patrimoniale".