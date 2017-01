Sawiris vuole salvare Oi e pensa a fusione con Tim Brasil. Rumors

Il magnate egiziano Naguib Sawiris si recherà in Brasile tra due settimane per convincere il governo del Paese sudamericano che la sua proposta è la migliore opzione per il salvataggio di Oi, società di telecomunicazioni in amministrazione controllata. Oi è gravata da un debito di 65,4 miliardi di reais e vede tra i principali creditori Bndes (banca pubblica collegata al ministero di Industria e Sviluppo), Banco do Brasil e Caixa.

Il piano di Sawiris, spiegato dall'imprenditore al quotidiano Folha di Sao Paulo, prevede il risanamento della società in un anno e non esclude la fusione con Tim Participacoes, che fa capo all'italiana Telecom Italia (-3,07% il titolo oggi a fine seduta a Piazza Affari).



"Se tutto va bene, si può pensare a una fusione con Tim", ha spiegato Sawiris, che pero' ha precisato che 'prima dobbiamo risanare Oi. Una questione alla volta' Sawiris vorrebbe ripetere in Brasile quanto gia' fatto in Italia nel 2011, quando ha fuso la sua Orascom Tmt Holding con Wind telecomunicazioni.

Il quotidiano brasiliano ricorda che Orascom, grazie a una serie di operazioni di fusione, è diventato il sesto operatore mondiale di tlc per numero di clienti ed e' presente in 20 Paesi. Sawiris ha presentato un piano per il rilancio di Oi e ha promesso al governo brasiliano, che chiede un investimento di lunga durata, di mettere in Oi 250 milioni di dollari. Al fianco del magnate egiziano ci sono altri investitori internazionali che dovrebbero mettere 1 miliardo di dollari a disposizione per il rilancio della societa' di tlc brasiliana.