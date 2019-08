Saxo Bank completa l'acquisizione di Binckbank

Saxo Bank accelera la crescita nel trading rafforzando la posizione di leadership in Europa con l’acquisizione di BinckBank. L’operazione da 424 mln di euro annunciata al mercato lo scorso dicembre prevedeva un’offerta agli azionisti di 6,35 euro ad azione, che è stata sottoscritta dal 94,36% del capitale e porta il totale in mano alla fintech danese al 95,14%. In sostanza, pieno successo per l’operazione straordinaria più importante nel segmento del trading in Europa che proietta la società di Copenaghen ai primi posti nei servizi multi-assets e di investimento anche in Olanda e altri mercati continentali dove BinckBank aveva costruito una base di oltre 600 mila clienti.



L’operazione coinvolge anche l’Italia visto che la presenza di entrambe le società è ormai ben conosciuta come spiega il Country Manager della venture tra Banca Generali e Saxo Bank nel nostro Paese –Gian Paolo Bazzani- “Siamo orgogliosi che Binck entri nel Gruppo Saxo Bank, pensiamo da sempre che sia una operazione “win-win” per tutte le parti coinvolte: le due aziende, le persone che ci lavorano e i clienti".In Italia Saxo Bank ha avviato una partnership strategica con Banca Generali che ha dato vita a BGSaxo, la SIM che offre l’accesso alle piattaforme di negoziazione e ai mercati globali a tutti i clienti e consulenti finanziari della banca.