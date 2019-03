Scaleup Summit: medie imprese e startup si incontrano in Borsa

Al via oggi il programma 2019 degli SEP Scaleup Summit, l’appuntamento con l’open innovation europea. A un anno di distanza, si riparte da Milano: numerosi successi e nuovi obiettivi.

La due giorni, in programma l’11 e 12 marzo presso la Borsa Italiana, a Palazzo Mezzanotte, inaugura l’edizione 2019 per poi muoversi verso Londra a giugno, Stoccarda a ottobre e arrivare fino a San Francisco.

Scaleup Summit è una piattaforma, un luogo d'incontro, dove grandi, piccole e medie imprese possono incontrarsi, creare link e sviluppare business.

Promosso dalla Commissione Europea e guidato da Mind the Bridge all’interno del programma Startup Europe Partnership 2.0., il Summit – rigorosamente a porte chiuse e su invito – riunisce all’insegna del matching qualificato 1:1 una selezione di corporation e delle migliori scaleup europee che stanno rivoluzionando alcuni dei principali settori dell’economia internazionale, dall’industria 4.0 alla finanza, dalle telecomunicazioni fino all’automotive e all’energia. L'obiettivo è avviare collaborazioni di successo, come quelle nate a Milano lo scorso Summit.

Marco Marinucci (CEO Mind The Bridge) ha infatti dichiarato ad Affaritaliani.it: “L’obbiettivo è quello di maturare l’integrazione fra il mondo delle startup, soprattutto le startup più avanzate, le scaleup, e il mondo della media impresa; quindi non solo il mondo delle grandi corporate ma anche quello delle medie imprese di cui soprattutto l’Itala ha una grande rappresentanza. Oggi, come parte dell’evoluzione dell’attività dello scorso anno, uno dei temi è verificare quali siano stati gli avanzamenti pratici, e quindi gli incroci, i deal che sono avvenuti in questo anno di attività. La piattaforma degli scaleup summit è attiva da almeno un anno con l’idea di avere un’integrazione sia geografica tra il mondo delle corporate e il mondo delle startup sia verticali diverse su cui l’attività viene svolta. Ogni trimestre, ogni quarter, abbiamo un appuntamento ospitato di solito dalle Borse; in Europa quest’anno iniziamo dall’Italia, poi ci sarà l’Inghilterra, la Germania, Israele e poi saremo negli Stati Uniti a San Francisco”.

Raffaele Jerusalmi (AD Borsa Italiana), dopo aver aperto i lavori della due giorni, ha detto ad Affaritaliani.it: Ho voluto parlare di Elite perché è essa stessa una startup. Mi sembrava opportuno ricordare questa iniziativa di grande successo che abbiamo lanciato nel 2012 che oggi è ancora una startup che sta crescendo molto velocemente e che fa parte di quelle società che devo fare scaleup e cioè passare a un livello di dimensione e grandezza maggiore, esattamente come avviene per molte delle società che sono qui oggi. Dalla giornata di oggi – ha continuato Jerusalmi – emerge un messaggio molto positivo: ancora una volta si dimostra che ci sono tantissime aziende, in Europa e in Italia, che hanno ambizione di crescere, che possono generare posti di lavoro e che far crescere il benessere e l’economia”.

Durante l’evento sono stati annunciati i nomi delle tech scaleup internazionali ammesse al programma promosso da ELITE Growth e il nuovo SEP Report sul settore Fintech, realizzato con il supporto de L’Atelier-BNP Paribas Americas. Il Report, basato sui dati del report “Tech Startup M&As: 2018” pubblicato da Mind the Bridge insieme a Crunchbase, mostra una crescita costante nel mercato del Fintech M&A negli ultimi 8 anni, con un picco registrato tra il 2015 e il 2016 in concomitanza del quale il numero dei deal è quasi raddoppiato e il valore totale cresciuto di 2.4 volte. Per il 2018 ci si aspetta di raggiungere circa 250 operazioni M&A per un valore di $9B, con un tasso di crescita del 25% rispetto al 2017.

Parola chiave del Summit è innovazione, come ha spiegato ad Affaritaliani.it Alberto Onetti (Chairman Mind The Bridge): “Oggi si discute su come l’innovazione, e in particolare l’open innovation, stia diventando centrale per le aziende. Tre anni fa era un nice to have, oggi è sempre più centrale; ci sono aziende che stanno mettendo l’open innovation al centro della strategia e stanno anche dandosi una struttura organizzativa. I dati che oggi riportiamo segnalano che l’88% delle grandi aziende europee hanno un’unità dedicata all’open innovation. In Italia la situazione sta migliorando: il 75% delle grandi aziende ha un’unità dedicata a questo; più si scende dimensionalmente più le percentuali scendono: le unità dedicate all’open innovation il 50% delle aziende di dimensione media dedica spazio all’open innovation e il 25% delle imprese più piccole. Il tema, tuttavia, sta prendendo via via sempre più centralità e credo che nei prossimi anni diventerà sempre più importante”.

Fondamentale il contributo di grandi aziende come Enel. Affaritaliani.it ha avuto il piacere di parlare con Fabio Tentori, Head of Enel Innovation Hubs, che ha raccontato come l'azienda approcci il mondo delle startup: “Per noi è importantissimo lavorare con le startup. Abbiamo infatti aperto degli Innovation Hub a San Francisco e a Tel Aviv, la wonderland dell’innovazione. Abbiamo aperto Hub anche in quelle aree dove siamo presenti come industrial player: Cile, Brasile, Italia, Russia, Spagna. Cerchiamo le migliori startup, le portiamo all’interno dei nostri laboratori, collaboriamo, diamo accesso alla nostra knowledge, alle nostre expertise, e dal momento in cui il test dà buoni risultati facciamo cresce queste startup e le facciamo diventare nostri fornitori”.

Interessante anche la parte riguardante le StartupCity: dalle città di Valencia, Torino, Lione e Pavia, i primi passi all’interno del programma programma SCEP – StartupCity Europe Partnership e le soluzioni innovative per le città realizzate dalla collaborazione tra startup e aziende quali ArcelorMittal e ACCIONA.

