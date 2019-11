Schwab compra TD Ameritrade. Big dei broker online da 5.000 miliardi di asset

Negli Stati Uniti decolla il brokeraggio finanziario online. Un accordo che vale 26 miliardi di dollari e che crea un gigante con asset superiori a 5.000 miliardi di dollari meglio posizionato per affrontare le sfide del comparto dell’intermediazione e che servirà 24 milioni di clienti. Dopo le indiscrezioni circolate la scorsa settimana, il colosso americano del brokeraggio Charles Schwab ha annunciato l'acquisto della concorrente TD Ameritrade per un ammontare di circa 26 miliardi di dollari.



L'operazione, che verrà effettuata con scambio azionario, prevede l'offerta di 1,083 azioni Charles Schwab per ogni azione TD Ameritrade. L'offerta che è amichevole rappresenta un premio del 17% sul prezzo medio di Borsa dell'ultimo mese delle azioni TD Ameritrade. I rispettivi consigli di amministrazione delle due entità hanno votato all'unanimità in favore dell'operazione che deve passare ancora al vaglio delle autorità. Le nozze comportano un consolidamento nel settore che sta attraversando un periodo di profondi cambiamenti.

Recentemente, diverse aziende del settore hanno infatti deciso di eliminare le commissioni per gli scambi online riguardanti i titoli azionari, gli exchange-traded funds (Etf) e le opzioni sui mercati Usa. La fusione rafforza il ruolo di leader di Schwab, che lo scorso ottobre ha annunciato la sua intenzione di eliminare le commissioni sulle contrattazioni online, in una mossa seguita a breve dalle rivali Fidelity e TD Ameritrade.



Dopo Ameritrade che opera con fortissimi sconti sulle operazioni online, il modello di business è stato seguito ora anche da banche come JP Morgan e Morgan Stanley. L'abbassamento dei margini di guadagno sulle commissioni spinge le società di brokeraggio a operare su larga scala e dunque favorisce le fusioni e le acquisizioni.

Con l'abolizione delle commissioni i titoli Charles Schwab infatti sono finiti sotto pressione, con gli analisti dubbiosi sull'impatto della decisione sui ricavi e sui margini, ma Schwab è riuscita a dimostrare che la sua decisione di offrire trading gratuito ha pagato in termini di nuovi account di clienti. L'unione di Charles Schwab con TD Ameritrade consentirà infatti di tagliare i costi, avere accesso a nuove opportunita' in termini di ricavi e migliorare la piattaforma per i clienti.

"Riteniamo che l'unione delle nostre due società ci posizioni per competere e vincere nel settore dei servizi di investimento di lungo termine", ha spiegato l'amministratore delegato di Charles Schwab, Walter Bettinger. Secondo gli osservatori, l'operazione apre la strada a un ulteriore consolidamento del settore del brokerage online, di recente alle prese con una vera e proprie rivoluzione.