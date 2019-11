Scioperi, stop dei benzinai il 6 e 7 novembre

Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio hanno annunciato per oggi e per domani, 6 e 7 novembre, la chiusura dei distributori di carburanti - stradali e autostradali - su tutto il territorio nazionale. "Di fronte al silenzio assordante del Governo e all'indifferenza del ministro dello Sviluppo economico - spiega una nota - le organizzazioni dei gestori degli impianti stradali non hanno potuto fare altro che ricorrere alla mobilitazione generale che culminera' con lo sciopero che avra' inizio alle ore 06.00 del giorno 6 e terminera' alle ore 06.00 del giorno 8 novembre".