Sciuker Frames, l'azienda di finestre che fa nascere foreste urbane

Sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Tra i progetti di CSR di Sciuker Frames c'è anche #Sciuker4Planet grazie al quale nascono foreste urbane.

Il 63% delle emissioni di CO2, secondo uno studio del Politecnico di Milano di qualche anno fa, è causato dalle nostre case: non dalle automobili o dalle industrie, ma dagli edifici. In particolare, sotto accusa sono i sistemi di raffreddamento e di riscaldamento domestici. Infissi vecchi o di scarsa qualità causano una dispersione termica fino al 40% che incide sulla bolletta, oltre che sull'ambiente.

Venticinque anni fa, Marco e Romina Cipriano hanno deciso di trovare una risposta a questo bisogno e hanno creato Sciuker Frames, azienda che, in provincia di Avellino, progetta e produce finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design Made in Italy. Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una tecnologia brevettata. Oggi è presente in modo capillare in circa 300 partner in Italia e sulla scena internazionale con uno store diretto in Svizzera e numerosi cantieri in giro per il mondo.

L'ultimo traguardo, in ordine di tempo, raggiunto dall'azienda campana è la quotazione in Borsa, ad agosto 2018, sul mercato AIM Italia, il segmento dedicato alle Piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.



Marco Cipriano, Presidente e CEO di Sciuker Frames il primo giorno della quotazione in Borsa

Poiché è il legno il materiale principe dei prodotti Sciuker Frames e la tutela dell'ambiente è la mission dello Sciuker Lab - il centro di Ricerca e Sviluppo interno che ha ottenuto ben 12 brevetti – l’azienda ha deciso di impegnarsi in progetti di Responsabilità Sociale d'Impresa che vanno proprio in questa direzione, come racconta Marco Cipriano, Presidente e CEO, ad Affaritaliani.it.

Quali sono le iniziative di Sciuker Frames in ambito sostenibilità?

Sostenibilità significa per noi essere produttori più responsabili a cominciare dalla scelta di materiali naturali. Il legno, la materia prima delle finestre Sciuker Frames, cresce solo in foreste correttamente gestite e certificate PEFC e FSC, nel pieno rispetto del territorio e soggette a continuo rimboschimento. L’impegno green della nostra azienda parte dallo stabilimento produttivo interamente progettato nella massima efficienza ambientale: è dotato infatti di 1.368 pannelli fotovoltaici che ogni anno compensano circa l’80% del fabbisogno energetico, equivalenti a circa 500 alberi piantati.

A proposito di alberi, ci parli del progetto #Sciuker4Planet

Per rafforzare la nostra vision aziendale, da marzo abbiamo lanciato il progetto #Sciuker4Planet, che punta a far nascere nuove foreste urbane in Italia con l'obiettivo di neutralizzare 1 milione di chilogrammi di anidride carbonica a partire da quest'anno. La prima messa a dimora è stata fatta al Parco Nord di Milano, dove abbiamo piantato i primi alberi autoctoni​: frassini, querce, ciliegi e altri arbusti, arrivati da vivai della Lombardia. Con questo progetto vogliamo contribuire in modo tangibile al miglioramento del Pianeta con nuovo ossigeno. All'arricchimento delle foreste urbane possono contribuire tutti i nostri clienti che hanno l'opportunità di adottare un albero e di ricevere un codice personale attraverso il quale, dal sito 4planet.sciuker.it, monitorarne la crescita dell'albero e soprattutto possono rendersi conto di quanta anidride carbonica viene compensata dalla propria pianta.

Ma torniamo 'all'interno' del vostro stabilimento, perché Sciuker Frames può definirsi un'azienda green?

Perché ci impegniamo da anni anche in una scrupolosa raccolta differenziata dei rifiuti​ che per il 70% vengono riciclati e trasformati, in modo da reintrodurli nel mercato. Inoltre, ottimizziamo gli scarti di lavorazione che utilizziamo per il riscaldamento dello stabilimento produttivo o che vendiamo ai produttori locali di pellet, generando indotto per il territorio. Anche dal punto di vista dei trasporti​, la nostra azienda rappresenta un’eccellenza: abbiamo scelto di avere l'intero parco macchine alimentato a metano.