Sconti, Mango Italia modifica i cartellini dei prezzi

Dopo le vittorie giudiziarie del Codacons contro Mango Italia per il comportamento ingannevole attuato nei confronti dei consumatori, finalmente i cartellini dei prezzi sono stati modificati. Mango Italia, difatti, applicava percentuali di sconto sui prezzi del vestiario, mediante l’apposizione di un bollino indicante il prezzo di listino del capo, la percentuale di sconto applicato e il nuovo prezzo al netto dello sconto.

Tuttavia, grattando delicatamente il bollino, appariva chiaramente visibile un diverso prezzo, sempre riferito al capo in oggetto, inferiore rispetto al prezzo di listino indicato nel bollino stesso. Per il Codacons: “Si tratta di vittoria per tutti i consumatori. Finalmente è stato posto un limite al comportamento che i negozi di abbigliamento possono adoperare al fine di comunicare gli sconti sui propri prodotti in vendita.

Il consumatore deve essere sempre tutelato, con un’informativa corretta e chiara sul prezzo di vendita originario del prodotto, sul quale viene poi applicato lo sconto. Adesso tutti i negozi di abbigliamento dovranno ora informare correttamente i consumatori degli sconti applicati, pena l’essere riconosciuti colpevoli di pratica ingannevole.”