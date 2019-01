"Scopri la tua impronta", nasce il webtool di Vaillant e Unimi

Dalla collaborazione tra Vaillant Italia e il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP) dell’Università degli Studi di Milano nasce La tua impronta, il tool online dedicato a calcolare, rispondendo a un semplice questionario, la propria impronta di carbonio.

Il tool online, prodotto di un'impegnativa ricerca, è accessibile all’indirizzo web www.thegreenevolution.it, ed è articolato in quattro sezioni: riscaldamento, illuminazione ed elettrodomestici, trasporti, alimentazione e trattamento dei rifiuti. Le risposte inserite permettono di quantificare le proprie emissioni annue di CO2 equivalente, un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane sull’ambiente ed in particolare sul clima globale, riassumendo in modo sintetico il potenziale effetto di un individuo.

Lo strumento si basa dunque su dati relativi all’abitazione e a come essa è riscaldata, su come questa viene illuminata, sugli elettrodomestici posseduti e su quanto vengo utilizzati, su quanto e come ci si sposta, sul tipo di alimentazione seguita e su come vengono smaltiti i rifiuti.

Mano a mano che si risponde al questionario, è possibile vedere quanta CO2 è generata da ogni propria singola attività, mentre in contemporanea si aggiorna il totale delle emissioni. Il flusso delle domande è così immediato che è semplice farsi un’idea da subito di quanto le nostre scelte, le nostre singole attività quotidiane, possano incidere sul clima.

Gherardo Magri, amministratore delegato di Vaillant, intervistato da Affaritaliani.it , ha spiegato i dettagli del progetto presentato :" Si tratta di un progetto innovativo che si chiama "La tua impronta", e ha l'ambizione di misurare la quantità di CO2 che ogni cittadino emette all'anno attraverso il riscaldamento, l'impianto elettrico, le luci, il trasporto, l'alimentazione. E' un tema attualissimo perchè noi che produciamo prodotti per il riscaldamento e il rinfrescamento ci teniamo molto alla Terra, vogliamo salvaguardarla quindi dobbiamo far crescere la sensibilità del cittadino. Questo è un "giochino" fatto proprio per catalizzare l'attenzione di ogni singolo cittadino sul tema ambientale, che è un tema che ci preoccupa molto".

Il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP) dell’Università degli Studi di Milano ha curato la parte scientifica dei questionari e sviluppato una serie di algoritmi mirati a calcolare l’impronta di carbonio.

Il Professore Maugeri ha aggiunto ai microfoni di Affaritaliani.it: "Bisogna riuscire a quantificare, a trasformare in numeri le risposte che le persone ci danno e cercare di capire quanto ogni singola azione che si compie durante la giornata può influire nell'emissione di Co2. Abbiamo fatto un'ampia rassegna bibliografica, raccolto dati e abbiamo realizzato un prodotto molto interessante".