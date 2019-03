Scrigno punta all’internazionalizzazione con una nuova filiale in Germania

Il Gruppo Scrigno – leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di esclusivi controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa – continua la sua espansione in Europa con l’apertura in Germania di Scrigno Deutschland GmbH, che sarà attiva da marzo 2019, con sede a Francoforte.

Alla guida dell’azienda David Rodrigues Duarte, nel ruolo di Managing Director. Duarte vanta una solida esperienza di settore - maturata in ruoli analoghi sul territorio tedesco - e ha già costituito la squadra di professionisti che lo supporterà nella sua missione: organizzare una rete distributiva strutturata ed efficiente, volta ad assicurare l’eccellenza del prodotto e del servizio Scrigno ai Clienti tedeschi, in linea con i valori del nostro marchio da trent’anni.

L’apertura della nuova sede rientra in una più ampia strategia di internazionalizzazione di Scrigno, che mira a consolidare la propria leadership in Europa puntando sui Paesi a maggiore potenziale di sviluppo, come la Germania: primo per popolazione, con oltre 80 milioni di abitanti, e con una crescita stabile dei trend di consumo. In virtù della solidità della sua economia, la Germania presenta condizioni particolamente favorevoli per la promozione del Made in Italy, storicamente apprezzato dai consumatori tedeschi.

Maddalena Marchesini, Amministratore Delegato del Gruppo Scrigno, commenta: “L’apertura di una filiale in Germania è un’operazione strategica per Scrigno: vi sono crescenti segnali di interesse verso le soluzioni di apertura scorrevoli, ma ancora alcune remore nell’utilizzo dovute all’inesperienza. Siamo convinti che l’eccellenza qualitativa del sistema scorrevole Scrigno, garantito a vita proprio per l’unicità delle sue caratteristiche tecniche, garantirà un forte sviluppo delle porte scorrevoli, la soluzione architettonica che permette al Consumatore di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione.”

Punto di forza della qualità Scrigno, in un mercato che finora ha fatto ricorso ai modelli da assemblare, è il controtelaio a cassa piena oltre a soluzioni di design, quali i sistemi a filo muro, accanto alle tradizionali soluzioni con stipiti. Scrigno Deutschland GmbH desidera proporsi quale partner privilegiato di architetti ed interior designer, supportandoli nel conferire stile, originalità e eleganza ai propri progetti.

“Desideriamo esportare la qualità dell’abitare, che per noi italiani coincide con la qualità del vivere.” dichiara Maddalena Marchesini, Amministratore Delegato del Gruppo Scrigno “L’apertura di Scrigno Deutschland GmbH conferma la vocazione internazionale del nostro marchio. Il 2018 è stato un anno particolarmente positivo per l’export, che rappresenta oltre il 50% del fatturato di Scrigno. Entriamo in Germania forti dell’apprezzamento dei Clienti in Francia e Spagna, dove abbiamo da anni una posizione di leadership, e delle conferme ricevute in mercati più recenti, quali la Repubblica Ceca, che è cresciuta a ritmi esponenziali da quando Scrigno SRO ha iniziato a operare direttamente sul territorio, cinque anni fa. Nel 2019 vedranno la luce altri nuovi importanti progetti di sviluppo internazionale - Stati Uniti, Canada, Medio Oriente e Sudest Asiatico – dove stiamo lanciando il marchio Scrigno attraverso importanti fiere locali insieme ai nostri nuovi Partner.”