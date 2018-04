Se a Gamberale gli americani in Tim non piacciono

A Vito Gamberale, ex direttore generale di Tim e capo del fondo F2i, che in Italia ha portato il concetto di carta prepagata proprio con l'ex Telecom, non piacciono gli amercani di Elliott. "Hanno progetti opachi e un domani si contenderanno il consiglio in assemblea".

Gamberale, scrive il Corriere della Sera, vorrebbe replicare in Tim il modello usato dai francesi con Fincantieri. La chiave di volta è Cdp. "Con l'ingresso della Cassa, lo Stato italiano dovrebbe fissare un time out" entro il quale il management dovrà salvare l'azienda.