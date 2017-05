Sea, l'assemblea approva bilancio 2016 e dividendo di 0,2812 euro

L'assemblea degli azionisti di Sea ha approvato all'unanimita' il bilancio 2016 che si e' chiuso con ricavi pari a 653,5 milioni di euro (+1,7%) e un'ebitda di 234,4 milioni (+5,1%); l'utile netto del gruppo e' stato invece di 93,6 milioni (+11,7%). Con 29 milioni di passeggeri il traffico ha registrato nel 2016 una crescita sul sistema degli aeroporti milanesi del 3,1% rispetto al 2015 (+7,2% per il traffico cargo).

Il trend positivo si conferma anche nei primi quattro mesi del 2017, in cui il sistema Sea con 9,2 milioni di passeggeri registra una crescita del 10,4% rispetto all'anno scorso. L'assemblea dei soci ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 70,3 milioni per un importo di 0,2812 euro per azione (corrispondente ad un pay out ratio dell'80% circa). Il dividendo sara' messo in pagamento a decorrere dal 26 giugno 2017).

Infine, gli Azionisti hanno deliberato di nominare, in sostituzione del consigliere dimissionario Arabella Caporello, quale consigliere di amministrazione, Michaela Castelli.