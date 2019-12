Sella Cib assisterà Svas Biosana e Galenica Senese nei piani di espansione

Sella Corporate & Investment Banking è advisor finanziario esclusivo di Svas Biosana spa e della sua società controllata Industria Farmaceutica Galenica Senese nel riacquisto della partecipazione detenuta nella Svas Biosana da parte del fondo Atlante Private Equity. Il fondo è gestito dalla società lussemburghese Neuberger Berman AIMF Sarl, nella strutturazione dell’operazione e nel reperimento delle risorse necessarie per la sua realizzazione, e nel più ampio ed articolato piano di riorganizzazione societaria del gruppo.

A seguito dell’accordo i soci di Svas Biosana e Galenica Senese, che attualmente generano un fatturato pari a circa 100 milioni di euro, proseguiranno il piano di ulteriore espansione del business in Italia e sui mercati internazionali, attraverso investimenti dedicati allo sviluppo del portafoglio prodotti e rafforzando le diverse specializzazioni esistenti anche al fine di consolidare la presenza sui mercati esteri.

L’operazione è stata seguita dalla divisione di Corporate & Investment Banking di Sella, guidata da Giacomo Sella (nella foto), e in particolare dal team costituito da Alexandre Moscianese, Matteo Castelli e Francesco Andrulli. Svas Biosana e Galenica Senese sono state assistite nell’operazione dall’advisor legale Ferrari Pedeferri Boni, con un team costituito da Attilio Ferrari e Costanza De Porcellinis.

Fondata nel 1972 e con sede a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, Svas Biosana opera nella realizzazione e vendita di prodotti anti-incontinenza e custom pack (set preconfezionati per sale operatorie) e nella distribuzione di dispositivi medici in Italia e all’estero, in particolare nei Paesi balcanici.

Galenica Senese, fondata nel 1949 e con sede a Monteroni d’Arbia (Si), opera nella realizzazione e vendita di farmaci infusionali ed iniettabili, nonché dispositivi medici a marchio proprio e conto terzi in Italia e all’estero.