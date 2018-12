Senato, manovra in Aula senza relatore

La Commissione Bilancio del Senato non ha concluso l'esame della Manovra e il testo sara' inviato in Aula senza il mandato al relatore. La Commissione non ha mai avviato le votazioni sui 700 emendamenti segnalati e i lavori sono andati avanti per giorni tra 'stop and go', prima in attesa dell'esito della trattativa con la Commissione europea e poi del pacchetto di modifiche presentato dal governo solo nella tarda serata di ieri. Sara' la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama a stabilire il calendario dei lavori.

MANOVRA, MARCUCCI: PD VIA DA COMMISSIONE BILANCIO

"I componenti della commissione Bilancio del #Pd con capogruppo @antoniomisiani, lasciano i lavori. In 6 giorni non è mai stato discusso neanche un articolo. Arriva in Aula maxi emendamento mai votato da nessuno. È la prima volta nella storia della Repubblica #emergenzademocratica". Lo scrive su Twitter il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci.

MANOVRA, MISIANI (PD): ABBANDONIAMO COMMISSIONE, CI PRENDONO IN GIRO

"Abbiamo abbandonato i lavori della COMMISSIONE bilancio, dopo sei giorni di prese in giro, di continui rinvii, non abbiamo ne' discusso ne' votato un emendamento. E' una situazione senza precedenti, e' una vergogna, un'umiliazione per il Parlamento, sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo. Le abbiamo chieste cosi' come abbiamo chiesto l'audizione dell'ufficio parlamentare di bilancio, dell'organismo indipendente che deve supportare il Parlamento nel prendere decisioni. La manovra e' stata stravolta dall'emendamento depositato ieri sera, ma questo non conta per il Presidente della COMMISSIONE bilancio e per una maggioranza che va avanti come uno schiacciasassi, senza mandato al relatore, dritta verso il voto di fiducia. E'inaccettabile ed e' una situazione che noi non possiamo tollerare". Cosi' Antonio Misiani, capogruppo Pd in Bilancio, abbandonando i lavori della COMMISSIONE.