"Senza immunità il 6-9 si chiude". Ex Ilva, l'annuncio choc di ArcelorMittal

Se non si cambia la norma sull'immunita' penale, lo stabilimento ArcelorMittal, ex Ilva di Taranto, chiudera' il 6 settembre, cioe' da quando l'abolizione dell'immunita' diverra' operativa a seguito del decreto legge Crescita che, approvato dalla Camera il 21 giugno, e' ora al Senato per il passaggio finale. L'annuncio di prossima chiusura dell'acciaiera l'ha fatto oggi, a margine della riunione di Eurofer, Geert Van Poelvoorde, amministratore delegato di ArcelorMittal Europa. L'immunita' in questione e' prevista da una legge del 2015. ArcelorMittal ritiene che queste garanzie ambientali siano fondamentali per portare avanti il piano ambientale dello stabilimento di Taranto. Allarmato il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che dopo l'annuncio dell'ad dichiara: "Le dichiarazioni del gestore continuano a generare molta preoccupazione. Gia' al tavolo del Cis di lunedi' scorso a Taranto avevo chiesto al vicepremier Di Maio se stesse elaborando per precauzione un piano alternativo, ma la risposta non e' stata convincente. Spero il Governo agisca in fretta per mettere in sicurezza la vicenda".



A. Mittal: fonti Mise, atteggiamento irresponsabile - "L'avvio della Cig per i lavoratori dell'Ilva tramite comunicato stampa e' un atteggiamento irresponsabile che mina l'equilibrio sociale del territorio di Taranto. Un equilibrio messo gia' a dura prova in questi decenni e che crea allarmismo e tensione, frutto anche delle dichiarazioni dell'ad di ArcelorMittal Europa sulla presunta chiusura dello stabilimento". Lo sottolineano fonti del Mise aggiungendo: "Vogliamo trovare una soluzione assieme ad Arcelor Mittal".