Sequor Capital Management, due nuovi ingressi

E' sempre più internazionale il team di Sequor Capital Management, la società di advisory fondata da Marco Celani nel 2014, specializzata in valutazioni d'azienda, M&A, accelerazione dello sviluppo di impresa. Ed è un rientro di cervelli, quello che vede Leonardo D'Ambrosio e Silvio Pascali tornare in Italia per prendere il posto rispettivamente di Managing Partner e di Chief Economist di Sequor.

Leonardo D'Ambrosio, nato a Milano nel 1972, ha un background internazionale di quasi 20 anni, maturato lavorando per Citibank, AMS, Deloitte, BNPParibas e Credit Agricole in Gran Bretagna, Irlanda e Lussemburgo. Ha maturato molteplici esperienze nell'ambito dell'industria dei fondi (UCITS e Fondi di investimento alternativo), nel banking e nella gestione di operazioni societarie (fusioni, acquisizioni e ricapitalizzazioni su vari mercati), con incarichi manageriali e di gestione progetto, di relazione con clienti ed enti istituzionali. Ha inoltre ricoperto ruoli di consulenza esterna ed è stato direttore di una società finanziaria lussemburghese (amministratore e membro del consiglio).

Silvio Pascali (Porto San Giorgio, 1972), ha maturato importanti esperienze lavorative in ambito economico e finanziario, in ambienti bancari nazionali e internazionali. Negli ultimi 15 anni ha svolto attività di analisi dei mercati azionari al servizio delle gestioni di fondi (UCITS e alternativi) e desk di proprietà, ricoprendo ruoli manageriali e gestendo relazioni con i principali investitori istituzionali italiani ed esteri, lavorando per Momentum Alternative Investment e dapprima come institutional equity sales in Banca Leonardo. Da diversi anni, inoltre, fornisce alle società di gestione quotidianamente un report di analisi tecnica dei mercati finanziari con approfondimenti sui principali indici, settori, titoli azionari, valute e commodities, che svilupperà per i clienti Sequor Capital.

"Sono davvero orgoglioso" commenta Marco Celani, Managing Partner di Sequor Capital Management "di essere riuscito a fare rientrare in Italia due professionisti con profili di questo livello. Il nostro obiettivo primario rimane quello di assistere la crescita e lo sviluppo manageriale delle pmi italiane, sostenendole al meglio, e le esperienze di Leonardo e Silvio sono certo contribuiranno in modo radicale a questo nostro comune progetto".