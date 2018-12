serra acquista l'ex cinema imperiale a milano per riconvertirlo

Il fondo Algebris NPL II, per il tramite di Nuova Imperiale S.r.l., societa' da esso interamente controllata, ha perfezionato nei giorni scorsi l'acquisto dell'ex cinema Imperiale di Corso XXII Marzo, 14 a Milano. Nei prossimi mesi verra' presentato un progetto di riqualificazione dell'immobile, attualmente in condizioni fatiscenti e causa di disagi per il quartiere circostante.

L'obiettivo e' quello di riconvertire l'immobile sfruttando appieno le potenzialita', garantendo nel contempo l'immediata messa in sicurezza della struttura a beneficio della comunita' locale. Soddisfazione per la notizia della riapertura dell'ex cinema Luce da parte dell'assessore all'urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. Che sulla sua pagina Facebook ha commentato: "E' probabilmente l'immobile abbandonato piu' critico dentro la cerchia filoviaria - scrive l'assessore comunale - per questo non posso che gioire per il passaggio di proprieta' annunciato quest'oggi con l'impegno a presentare quanto prima un progetto che toglie il luogo al degrado e che lo riqualifichi come il quartiere e la citta' meritano. Nella conversazione con i nuovi proprietari ho chiesto l'impegno al presidio del bene anche nell'attesa dell'avvio dei lavori".