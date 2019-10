Settlement efficiency: come Monte Titoli soddisfa gli standard europei

La migrazione di Monte Titoli a TARGET2-Securities (T2S) della BCE ha influito sulle attività di settlement di Monte Titoli. Il programma triennale Agility & Growth, lanciato un anno fa per far leva sulle nuove tecnologie, interviene in ambito di regolamentazione delle operazioni nell’ottica di migliorare la settlement efficiency, come ha raccontato ad Affaritaliani.it Tina Mingoia, Head of Settlement di Monte Titoli.

In qualità di depositario centrale nazionale, una delle attività di Monte Titoli è quella di occuparsi della regolamentazione delle operazioni, sia di quelle concluse nell’ambito dei mercati (operazioni on-exchange) sia di quelle concluse over the counter (operazioni OTC). “Le attività di settlement vengono erogate da un team specializzato di Monte Titoli e assicurate a tutti i nostri partecipanti”, ha raccontato ad Affaritaliani.it Tina Mingoia di Monte Titoli. “L’esecuzione delle transazioni in regolamento consiste nell’addebito e nell’accredito dei titoli, o dei conti cash, a seconda se il contratto è in consegna o in ritiro”.

Le attività di settlement con l’avvento di T2S: da standard domestici a standard europei

“L’avvento della piattaforma T2S della Banca Centrale Europea ha consentito a tutti i depositari di uniformare quei processi che un tempo venivano svolti a livello domestico”, ha spiegato Mingoia. “Monte titoli, che ha aderito a T2S come primo depositario nell’agosto 2015, fa confluire tutte le operazioni all’interno della piattaforma dove vengono regolate tramite un algoritmo e in due fasi, notturna e diurna”. Dovendo aderire a standard precisi, non tutte le operazioni inviate finiscono per essere regolate: “Per misurare il tasso di efficienza di regolamento è necessario prendere in considerazione tutte le operazioni fallite, dunque non regolate. Più il tasso di fallimento di queste operazioni non regolate sul totale di quelle inviate è alto, minore è la settlement efficiency”.

La settlement efficiency: migliorarla con "Agility & Growth" di Monte Titoli

Per monitorare il tasso di settlement efficiency, Monte Titoli si è focalizzata sui dati statistici attraverso il programma Agility & Growth: “All’interno di questo stream di lavoro abbiamo creato delle dashboard interattive che possono essere interrogate a seconda delle esigenze”, ha fatto sapere Mingoia. “I dati che emergono dall’interrogazione delle dashboard ci servono per rispondere sia alle esigenze delle autorità sia a quelle di tutti i partecipanti. In questo modo è possibile rendere visibile il livello di regolamentazione per ciascuna operazione, con il vantaggio di poterlo migliorare”.

(in collaborazione con Monte Titoli)